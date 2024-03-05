2球隊擬遷離華府 居民憂華埠變鬼城

華府華埠華人居民以及商家越來越少，只有春節遊行這類大型活動，才會看到許多華人出現。(本報檔案照片)

華盛頓首都冰球隊(Washington Capitals)和華盛頓奇才職籃隊(Washington Wizards)積極計畫遷離緊鄰華埠 的Capital One Arena球場，隨著曾經帶來繁榮與人氣的球隊離開，近年因為治安惡化而使商家、居民進一步流失的華埠，引發民眾日益憂慮該區恐因此淪為「鬼城」，也有居民表示，即使市府計畫加強投資，但短期內這座位於美國首都的華埠，無疑正面臨著重大挑戰。

根據當地wtop.com媒體報導，華府 唐人街曾在60年代為一個繁榮的移民社區，該區主要由華人 居民擁有的住宅和企業組成。 然而50多年過去，絕大部分的華人與華商都已遷離，目前大概只剩約300名華人住在華埠，其中大多數人都是住在低收戶的可負擔公寓「華樂大廈」( Wah Luck House)。

持有華樂大廈及華埠其他物業如餐館花園食坊(Chinatown Garden restaurant)的東主王業尼(Yeni Wong，以下均為音譯)說，他在華府經商將近30年，目睹Catital One Arena啟用至今的市中心發展高峰與低谷，

「在90年代球場推出前，我們有很多遊客和參加會議人士。 所以，華埠仍然有發展空間。」他說，很難預料球場搬走後華埠會變成什麼情況，但他相信，「華府櫻花還在，首都的位置還在」，即使球場搬離，華埠也不會因此被摧毀。

住在華樂大廈的84歲居民容里查(Richard Yung)則沒有這麼樂觀，他50年前來到美國，住在華樂之家已經20年，「如果球場搬走，將對生意不利」，他擔心華埠將因此變成「鬼城」。另一位華樂大廈的83歲居民孟摩娜(Mona Meng)說，球隊離開讓她很傷心，「我喜歡在體育場有比賽或活動時看到很多人。」

72歲的陳斯明(See Ming Chan)2012年住進華樂大廈，「90 年代，附近有很多中餐館，但後來陸續關門，很多地方空置，」直到球隊進駐Capital One Arena，附近飯店、公寓才逐漸林立。

華府梅氏公所的梅艾迪(Eddie Moy)說，公所持有的華埠 H St. Northwest 509至517號大樓，目前有零售店、美甲店、餐廳以及一些租戶，「如果球隊搬走，華埠經濟將受影響，人流也會減少，犯罪也會增加」。

根據大都會警察局的數據，2023年華埠的暴力犯罪上升了36％，一些華埠居民向市府及警方抱怨，在畫廊廣場地鐵站(Gallery Place Metro entrance)外有一個露天毒品市場，對當地治安影響很大。

市府方面目前仍在努力挽留兩大球隊從Captial One Arena主球場遷離，並成立「畫廊廣場-華埠工作小組」(Gallery Place-Chinatown Task Force)，積極研擬應對方案。

在此同時，為了解決該地區不斷上升的犯罪問題，市長包瑟不久前宣布在華埠開設全市第一個「安全商業走廊中心」(Safe Commercial Corridor Hub)，旨在讓居民直接聯繫警察和其他機構，希望藉此提升當地的公共安全。