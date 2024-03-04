銷售娛樂用大麻 維州議會通過 有望明年5/1開賣

維州議會通過娛樂用大麻銷售合法的議案。(pexels)

維吉尼亞州 議會日前通過娛樂大麻 銷售的立法，並送交州長辦公室等待楊金批准，一旦州長簽署該法，明年起維州 也將加入全美多個娛樂大麻合法州別，開賣娛樂用大麻。

根據議會通過的新法，該州將從今年9月1日起接受種植、測試、加工、銷售娛樂大麻的申請，預定完成所有準備程序後，從2025年5月1日起開放零售市場。大麻產品的稅率最高可課徵11.625%。

主導這項議案的州眾議會議員克李澤克(Paul Krizek)表示，該法案是以一種「負責任及深思熟慮的方式」，來創建該州第一個大麻零售市場。他說，「我們之所以這樣做，因為是時候讓維州價值30億元的非法市場付出代價了。」他表示，維州人應該獲得安全、經過測試且可以課徵稅收的大麻產品。

維州早在2021年4月，就成為美國南方第一個州持有大麻合法的州，該法允許21歲及以上居民持有及種植大麻，但之後因為政策分歧，導致該州遲遲未設置零售點，也因此造成非法銷售猖獗。

目前該州家庭種植和成人共享大麻是合法的，獲得醫療證明的患者，則可從坊間藥房購買醫用大麻。

楊金是否會簽署娛樂大麻銷售合法的方案，目前還不清楚，但他至今沒有明確表示要否決該議案。事實上，楊金多年來在此問題上一直含糊其詞，說自己的注意力在其他地方。楊金辦公室對於外界詢問他是否支持娛樂大麻銷售合法，也未做出回應。

目前替維州大麻協會進行遊說的前共和黨籍議員哈比布(Greg Habeeb)說，州長會非常認真看到娛樂大麻零售法案。他也提到，大麻產品的最高稅率為11.625%，其中8％歸州府、2.5%為地方可選擇徵收的稅率，1.125%則將用於該州幼稚園到12年級的教育。

這項長達81頁的法案，還允許各地方針對是否禁止零售大麻進行全民公投，法案還將21歲即已尚可持有大麻的數量，從1盎司提高到2.5盎司。該法案並要求產品必須標明所有成分、四氫大麻酚的效力、可能的過敏原以及警告標籤。

此外，也規定如果沒有取得適當的許可證下種植、加工或製造大麻，將視為六級重罪。