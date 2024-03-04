我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

30多年來僅見 中國人大宣布取消「總理記者會」

自駕計程車Waymo准載客上高速公路 範圍擴及灣區

銷售娛樂用大麻 維州議會通過 有望明年5/1開賣

特派員黃惠玲／綜合報導
維州議會通過娛樂用大麻銷售合法的議案。(pexels)
維州議會通過娛樂用大麻銷售合法的議案。(pexels)

維吉尼亞州議會日前通過娛樂大麻銷售的立法，並送交州長辦公室等待楊金批准，一旦州長簽署該法，明年起維州也將加入全美多個娛樂大麻合法州別，開賣娛樂用大麻。

根據議會通過的新法，該州將從今年9月1日起接受種植、測試、加工、銷售娛樂大麻的申請，預定完成所有準備程序後，從2025年5月1日起開放零售市場。大麻產品的稅率最高可課徵11.625%。

主導這項議案的州眾議會議員克李澤克(Paul Krizek)表示，該法案是以一種「負責任及深思熟慮的方式」，來創建該州第一個大麻零售市場。他說，「我們之所以這樣做，因為是時候讓維州價值30億元的非法市場付出代價了。」他表示，維州人應該獲得安全、經過測試且可以課徵稅收的大麻產品。

維州早在2021年4月，就成為美國南方第一個州持有大麻合法的州，該法允許21歲及以上居民持有及種植大麻，但之後因為政策分歧，導致該州遲遲未設置零售點，也因此造成非法銷售猖獗。

目前該州家庭種植和成人共享大麻是合法的，獲得醫療證明的患者，則可從坊間藥房購買醫用大麻。

楊金是否會簽署娛樂大麻銷售合法的方案，目前還不清楚，但他至今沒有明確表示要否決該議案。事實上，楊金多年來在此問題上一直含糊其詞，說自己的注意力在其他地方。楊金辦公室對於外界詢問他是否支持娛樂大麻銷售合法，也未做出回應。

目前替維州大麻協會進行遊說的前共和黨籍議員哈比布(Greg Habeeb)說，州長會非常認真看到娛樂大麻零售法案。他也提到，大麻產品的最高稅率為11.625%，其中8％歸州府、2.5%為地方可選擇徵收的稅率，1.125%則將用於該州幼稚園到12年級的教育。

這項長達81頁的法案，還允許各地方針對是否禁止零售大麻進行全民公投，法案還將21歲即已尚可持有大麻的數量，從1盎司提高到2.5盎司。該法案並要求產品必須標明所有成分、四氫大麻酚的效力、可能的過敏原以及警告標籤。

此外，也規定如果沒有取得適當的許可證下種植、加工或製造大麻，將視為六級重罪。

大麻 維州 維吉尼亞州

上一則

娛樂大麻暢銷 伊州去年收進逾4億稅金

延伸閱讀

威州教委會通過法案 K-12公立學校將教授亞裔美國人歷史

威州教委會通過法案 K-12公立學校將教授亞裔美國人歷史
全面回歸醫療用途 泰國衛生部長：年底前禁止娛樂用大麻

全面回歸醫療用途 泰國衛生部長：年底前禁止娛樂用大麻
嚴打非法賣大麻、風味電子菸 白石鎮2菸草店遭突查

嚴打非法賣大麻、風味電子菸 白石鎮2菸草店遭突查
奧州大麻農場4死槍案 華人兇手判囚終生

奧州大麻農場4死槍案 華人兇手判囚終生

熱門新聞

美國多個機場已推出掃臉安檢服務。(特派員黃惠玲／攝影)

TSA掃臉安檢 即起擴至歐海爾、洛杉磯機場UA乘客

2024-02-29 10:52
趙安吉。(本報檔案照片)

趙安吉之死…車子怎會掉進池塘？急救中心這麼說

2024-02-16 15:46
肯塔基州的監獄體系近期爆出重大醜聞，在16個月的時間內，有至少30名獄警與囚犯發生「不正當關係」。(取材自unsplash.com/@rrajputphotography)

獄警與囚犯性愛、她還懷了孩子...肯塔基監獄性醜聞連環爆

2024-03-02 02:34
男子理髮後發現小費選項竟高達50%、70%和90%，令他十分不滿。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／Pexels

小費文化歪樓？ 男子剪髮竟被要求付90%小費

2024-03-01 21:37
北卡首府洛麗(Raleigh) 是美國第二大熱門房地產市場。(記者王明心╱攝影)

全美熱門房市 第一名是這城市 北卡首府等3城市擠入前五

2024-02-26 01:05

好心沒好報…賓州男邀友暫住 妻卻遭槍殺

2024-02-27 01:12

超人氣

更多 >
WSJ：全球正遭受另一場「中國震撼」 這回各國更擔心了

WSJ：全球正遭受另一場「中國震撼」 這回各國更擔心了
關掉美顏濾鏡 楊冪長這樣 魚尾紋藏不住

關掉美顏濾鏡 楊冪長這樣 魚尾紋藏不住
為狗起爭執 她罵「滾回中國」 收死亡威脅

為狗起爭執 她罵「滾回中國」 收死亡威脅
無故攻擊紐約地鐵大提琴手 8項前科女嫌無保釋放

無故攻擊紐約地鐵大提琴手 8項前科女嫌無保釋放
驚蟄將至 4生肖防小人避災 靠1招化解又招財

驚蟄將至 4生肖防小人避災 靠1招化解又招財