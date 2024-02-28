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華府半杯清茶講座 4/7邀著名作家嚴歌苓演講

馬州訊
有意參加講座者，需先掃二維碼提出報名。(主辦方提供)
有意參加講座者，需先掃二維碼提出報名。(主辦方提供)

半杯清茶公開講座將邀請著名作家嚴歌苓以「從讀書人到寫書人」為題發表演講，她將跟讀者分享她文學創作的人生歷程和生命感悟，並與出席者進行互動和交流，當天她還會替讀者簽書。

嚴歌苓女士生於上海，少年從軍，20歲從文。1986年出版第一本長篇小說，同年加入中國作家協會。代表作有「扶桑」、「人寰」、「白蛇」、「少女小漁」、「第九個寡婦

」、「小姨多鶴」、「金陵十三釵」、「穗子物語」、「陸犯焉識」等作品。

嚴歌苓於1989年出國留學，就讀於芝加哥哥倫比亞學院，獲文學創作藝術碩士。自1990年起陸續在海外發表了近百篇文學作品，曾獲得台灣和香港十項文學獎，在國內也獲得多項文學獎。

2007年嚴歌苓出版了第一部以英文創作的長篇小說「赴宴者」，受到英、美評論界的好評，並被BBC廣播電台選入其小說連播節目。嚴歌苓的小說被譯為英、法、荷、意、德、日、西班牙、葡萄牙、希伯來、阿拉伯、瑞典文、維吾爾語等21種語言在世界各地出版發行。

半杯清茶社歡迎大華府地區的文學愛好者和朋友們參加本次演講活動，時間：4月7日下午4時到6時；地點：CCACC Art Gallery 216，9318 Gaither Road, Gaithersburg, MD 20877。

有意參加講座者，需事先掃描二維碼提出電子報名。

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