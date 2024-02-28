華府半杯清茶講座 4/7邀著名作家嚴歌苓演講

有意參加講座者，需先掃二維碼提出報名。(主辦方提供)

半杯清茶公開講座將邀請著名作家嚴歌苓以「從讀書人到寫書人」為題發表演講，她將跟讀者分享她文學創作的人生歷程和生命感悟，並與出席者進行互動和交流，當天她還會替讀者簽書。

嚴歌苓女士生於上海，少年從軍，20歲從文。1986年出版第一本長篇小說，同年加入中國作家協會。代表作有「扶桑」、「人寰」、「白蛇」、「少女小漁」、「第九個寡婦

」、「小姨多鶴」、「金陵十三釵」、「穗子物語」、「陸犯焉識」等作品。

嚴歌苓於1989年出國留學，就讀於芝加哥哥倫比亞學院，獲文學創作藝術碩士。自1990年起陸續在海外發表了近百篇文學作品，曾獲得台灣和香港 十項文學獎，在國內也獲得多項文學獎。

2007年嚴歌苓出版了第一部以英文創作的長篇小說「赴宴者」，受到英、美評論界的好評，並被BBC廣播電台選入其小說連播節目。嚴歌苓的小說被譯為英、法、荷、意、德、日、西班牙、葡萄牙、希伯來、阿拉伯、瑞典 文、維吾爾語等21種語言在世界各地出版發行。

半杯清茶社歡迎大華府 地區的文學愛好者和朋友們參加本次演講活動，時間：4月7日下午4時到6時；地點：CCACC Art Gallery 216，9318 Gaither Road, Gaithersburg, MD 20877。

有意參加講座者，需事先掃描二維碼提出電子報名。