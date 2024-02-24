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40元→290元 馬州擬大漲工作區超速罰款

特派員黃惠玲╱綜合報導

馬里蘭州副州長米勒(Aruna Miller)22日作證支持一項讓駕駛在行經工作區(work zone)附近減速的方案，米勒曾是一名交通運輸工程師，她在州議會中向議員們表示，馬州去年在工作區發生高達1200多起車禍，該提案擬將目前的工作區超速罰款，從現行的40元提高到290元。

米勒表示，幾乎平均每天就有三起以上的工作區撞車事故，根據高速公路施工人員的統計數據，「這不是他們是否會在施工現場遭遇車禍的問題，而是什麼時候會發生車禍的問題。」去年3月在巴爾的摩的環城高速公路(Baltimore Beltway)上，一輛汽車失控撞入工作區，導致六人喪生，其中包括五位承包商以及一名檢查員。

混凝土通用公司的希金斯(Mike Higgins)也到議會作證表示，上述車禍死亡的六人中，有五人曾在其公司工作，「這次事故永遠改變了我們公司，也永遠改變了受害家庭」，遇難者中有一對兄弟及一對父子。

米勒作證的法案，將在工作區增設自動測速攝影機，且將工作區附近的超速罰款，由目前的40元提高到290元。

另一位作證者伯斯蒂克(Howard Bostick)是應急技術人員，他的工作是駕駛一輛馬州公路管理局的CHART卡車，在巴爾的摩的瓊斯瀑布高速路(Jones Falls Expressway)的工作路段發生車禍後，他趕到現場參與救援，他並形容當天車禍的可怕經歷。

馬州州參議員、馬州警官佛爾登(William Folden)針對該法案發言表示，「該法案是合理的，但卻沒有規定在法案生效和實際開罰間的30天的過渡期應怎麼處理」，他也提到，是否可能在40元一下子提高到290元間，設立一個分級制度，根據違法行為的程度，給予不同額度的罰款，例如超速12哩者收到的罰款，將與超速35哩者的罰款不一樣。

米勒回應表示，駕駛選擇超速時，都帶來了公路安全威脅，因此就必須付出代價。馬州州參議員謬斯(Anthony Muse)則提到他擔心有些人根本無力負擔激增的罰款。

馬州 參議員 馬里蘭州

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