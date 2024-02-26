馬州查爾斯郡出現禽流感 農業廳籲業者提高警覺

馬州農業廳表示，該州查爾斯郡出現禽流感病例，所有養殖家禽者應提高警覺。(馬州農業廳臉書)

馬里蘭州 農業廳日前宣布，該廳對一處位於查爾斯郡(Charles County)的房產進行隔離措施，因官員在這處地點後院的鳥群中，發現一例高致病性的禽流感 病例，由於這種病毒傳染性強，農業廳呼籲有養家禽者，務必提高警覺。

美國農業部國家獸醫服務實驗室正在進行確認，預計在未來幾天內公布結果。馬州 當局的一位女發言人說，受到影響的家禽，包括雞、鴨和一隻鵝。 尚未死於該疾病的受影響鳥類，已經或正在接受安樂死。

馬州農業廳廳長阿蒂克斯(Kevin Atticks)敦促所有在家中或後院養育家禽者、經營家禽養殖場者以及後院養雞者，都務必提高警覺。他說，「無論家禽群的規模大小，生物安全(biosecurity)仍然是防止這種疾病在家禽中傳播的最有效方法。」

禽流感是一種高度傳染性的空氣傳播呼吸道病毒，很容易透過鼻腔和眼睛分泌物及糞便在鳥類之間傳播。 這種病毒會影響雞和火雞，以及鴨和鵝等一些野生鳥類。

對於懷疑自己的家禽可能出現禽流感感染情況者，馬州農業廳建議採取以下步驟：尋找疾病跡象、了解傳染性鳥類疾病的警訊。農業廳提醒，如發現可疑病禽，請致電(410)841-5810，進一步信息，可查詢官網：https://shorturl.at/orsM2。