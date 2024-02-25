房價漲 利率高 華府租屋比買房開銷低

房價屢創新高，房貸利率維持高位，因此租屋族的每月住房開銷平均比擁有房屋者低。(pixabay)

屢創新高的房價 ，以及維持在20年高位的房貸利率，讓越來越多的購房者更難實現成為「有殼蝸牛」的願望，如果「買房還是租房」以每個月的開銷來做選擇，那麼無疑現在租房會比買房更便宜。

在華府 都會區，與房貸以及房屋保險的支付成本相比，租房每個月的開銷，平均比買房還便宜630元。財經組織Leding Tree的資深經濟學家Jacob Channel說，有些情況下，租房支出會比買房還高或更低。例如在特區市中心購買一棟連棟屋，和在市郊租一套兩居室的成本差異，就會更明顯。

在租屋與購房的成本優勢方面，華府在全美各大都市中排名第17位，主要因為該地區的房租也很高。加州聖荷西在此排行榜中名列第一，擁有房屋及租屋的成本差距為1341元，舊金山居次則為1303元，排名季軍的紐約市，如果租房的話，成本比買房便宜1289元。

至於房貸等住房成本支出與房租相差最小的都市，以亞利桑納州的87元居冠；佛州 奧蘭多以145元排第二；佛州傑克森威爾(Jacksonville)以及喬州的亞特蘭大以216元並排第三。

根據Lending Tree的分析，在全美50個大城市中，租房都比買房便宜。

對於渴望擁有自己房屋的租屋族來說，房利美(Fannie Mae)2023年第四季度的購屋貸款件數中，有四成來自於首次購屋者。

與繼續當租屋族相比，購屋自住有一定優勢，因為買房是一項長期投資，而且可以享受稅收優惠，業主有更多的自由改造房屋，不受房東規定的約束。當然假使選擇繼續租屋，也有一定的好處。

Channel說，「有時我們過於沉迷一定要擁有自己的房子」，他說，租房除了成本較低外，也有「自由」的好處，如果想要搬家，不必擔心賣房問題，假使不打算在當地久留，租房是不錯選擇。此外，租房還不必負擔維修費用，也不用擔心要籌集購屋頭期款。

選擇一直當租屋族的人，並不侷限於買不起房的人，根據RentCafe一份報告指出，從2020年以來，百萬富翁卻租屋而居者，比率增加了兩倍。

RentCafe報告指出，年薪超過15萬元的高收入族群，過去五年在美國選擇租屋的人數，比其他收入層級租屋數，增長更多，增幅達82％。

收入高卻寧願選擇租屋，原因可能在於高房價降低了擁有住房的吸引力，尤其那些居住在昂貴地區的富裕居民影響尤大。 報告顯示，在高收入租屋者數量大幅躍升的10 個城市中，有九個城市的房價增幅高於其他城市。

美國的住房自有率，已從2020年的67.9%下降到2023年第四季度的65.7%。全國住房自有率在2004年達到頂峰的69.2%。