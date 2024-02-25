華府台聯會年會 舉辦會長交接並慶元宵

馬希平(左一)將印信交給新一屆會長吳貞慧(左二)。(記者王稚融／攝影)

華府 台灣同鄉聯誼會(台聯會)馬希平的團隊，日前在馬州 永發海鮮大酒樓舉辦第44屆年會暨春節元宵晚會，會中舉行了會長交接。

全美台聯會副會長黃秀梅、蒙郡郡長Marc Elrich、檢察長John McCarthy以及角逐馬州聯邦眾議員的台裔林力圖(Clarence Lam)等超過400人出席了盛會。

會長馬希平祝福大家龍年行大運，接著在前會長陳惠青監交下，把印信交給新一屆新會長吳貞慧。吳貞慧參與台聯多年，她在致詞時表示，很高興也很榮幸當選會長，將以誠惶誠恐心情，為大家服務，她接著介紹第44屆所有理事及幹部，希望未來一年大家繼續給予支持。

大合唱。(記者王稚融／攝影)

當晚餘興節目有古筝演奏、京城舞坊和潮州同鄉會的排舞、草原小牧民兒童舞蹈、粵曲演唱以及獎品獎金眾多的摸彩，活動最後在愛拚才會贏的大合唱中圓滿結束。

年會隔天，彭文正教授應華府黃埔同學會、華府榮光會、中華商會、三民主義大同盟、國民黨 美京分部、華府工學會等社團的共同邀請，以「台灣的機會與命運」為題發表了專題演講。

彭文正演講。(記者王稚融／攝影)

彭文正因為批評蔡政府的弊案，追察蔡英文的假學位，被司法起訴、沒收護照，成為無國籍人球，從2021年6月滯留舊金山至今。

自許是歷史上除了被清政府和袁世凱通緝的孫中山、康有為和梁啓超之外的第四個政治通緝犯的彭文正，以幽默風趣的口吻調侃自己、調侃國民黨更調侃民進黨，講述自己的人生故事，以及對未來的展望。