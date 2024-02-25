我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

演員工會獎／女星紅毯競豔 瑪格蘿比浮誇粉色裝飾 安妮斯頓細肩帶開衩

蓋拉格：SpaceX將停止供台灣使用的衛星服務

華府台聯會年會 舉辦會長交接並慶元宵

記者王稚融／華府報導
馬希平(左一)將印信交給新一屆會長吳貞慧(左二)。(記者王稚融／攝影)
馬希平(左一)將印信交給新一屆會長吳貞慧(左二)。(記者王稚融／攝影)

華府台灣同鄉聯誼會(台聯會)馬希平的團隊，日前在馬州永發海鮮大酒樓舉辦第44屆年會暨春節元宵晚會，會中舉行了會長交接。

全美台聯會副會長黃秀梅、蒙郡郡長Marc Elrich、檢察長John McCarthy以及角逐馬州聯邦眾議員的台裔林力圖(Clarence Lam)等超過400人出席了盛會。

會長馬希平祝福大家龍年行大運，接著在前會長陳惠青監交下，把印信交給新一屆新會長吳貞慧。吳貞慧參與台聯多年，她在致詞時表示，很高興也很榮幸當選會長，將以誠惶誠恐心情，為大家服務，她接著介紹第44屆所有理事及幹部，希望未來一年大家繼續給予支持。

大合唱。(記者王稚融／攝影)
大合唱。(記者王稚融／攝影)

當晚餘興節目有古筝演奏、京城舞坊和潮州同鄉會的排舞、草原小牧民兒童舞蹈、粵曲演唱以及獎品獎金眾多的摸彩，活動最後在愛拚才會贏的大合唱中圓滿結束。

年會隔天，彭文正教授應華府黃埔同學會、華府榮光會、中華商會、三民主義大同盟、國民黨美京分部、華府工學會等社團的共同邀請，以「台灣的機會與命運」為題發表了專題演講。

彭文正演講。(記者王稚融／攝影)
彭文正演講。(記者王稚融／攝影)

彭文正因為批評蔡政府的弊案，追察蔡英文的假學位，被司法起訴、沒收護照，成為無國籍人球，從2021年6月滯留舊金山至今。

自許是歷史上除了被清政府和袁世凱通緝的孫中山、康有為和梁啓超之外的第四個政治通緝犯的彭文正，以幽默風趣的口吻調侃自己、調侃國民黨更調侃民進黨，講述自己的人生故事，以及對未來的展望。

曾經被民進黨的視為政治新星而寄以厚望的他，以身為媒體角色看台灣，眼希望台灣的民主政治能兩黨健康輪迴，兩岸不需要兵凶戰危，他最後提到，政治是一時的，不分黨派，追求公平正義才是台灣長治久安的基礎。

馬希平(左)致贈顧問彭文正(右)華府台聯會錦旗。(記者王稚融／攝影)
馬希平(左)致贈顧問彭文正(右)華府台聯會錦旗。(記者王稚融／攝影)

華府 馬州 國民黨

上一則

陳氏汽車鈑金維修 專業陳師傅親自主理 價錢公道合理

下一則

夏威夷越棉寮華人聯誼會 龍年春節聯歡

延伸閱讀

勁球獎號誤植 華府男求償3.4億

勁球獎號誤植 華府男求償3.4億
一場夢…彩券公司網站出錯害他以為中3.4億 華府男怒告

一場夢…彩券公司網站出錯害他以為中3.4億 華府男怒告
華府農曆春節大遊行 華埠登場人氣旺

華府農曆春節大遊行 華埠登場人氣旺
華府外賣中餐館槍響 1死2傷

華府外賣中餐館槍響 1死2傷

熱門新聞

價格便宜、商品種類繁多，吸引不少消費者在Temu購物。(讀者提供)

Temu用戶經驗談 品質落差大 詐騙電話增

2024-02-17 12:24
DownDetector.com表示，至少收到超過五萬份At&t用戶稱網路中斷的報告。(DownDetector官網截圖)

AT&T、Verizon與T-Mobile同時斷線 影響全國數萬用戶

2024-02-22 08:45
芝加哥百利臨時賭場去年9月在芝市中心開幕。(本報檔案照片)

全美賭場營收創新高 這個城市躍升為第3大「賭城」

2024-02-22 09:52
趙安吉。(本報檔案照片)

趙安吉之死…車子怎會掉進池塘？急救中心這麼說

2024-02-16 15:46
報稅季節到，納稅人往往在申報稅表前，很難察覺自己遭身分盜竊報稅。(pixabay)

報稅詐欺又來了 芝夫婦還未報稅 萬元退稅已被領光

2024-02-20 10:28
今年將有兩種周期蟬同時出現，全美預計將有數兆隻蟬現蹤。(美聯社)

今春又逢兆蟬鳴 歷221年奇觀再現

2024-02-19 12:21

超人氣

更多 >
陸女星自爆曾一年沒工作 直到遇到胡歌

陸女星自爆曾一年沒工作 直到遇到胡歌
年薪近15萬…在全美15大城竟淪為「低中產階級」

年薪近15萬…在全美15大城竟淪為「低中產階級」
女子清晨離開紐約法拉盛賭檔 遭亞裔男性侵、刺5刀

女子清晨離開紐約法拉盛賭檔 遭亞裔男性侵、刺5刀
陸劇女神改當「綠茶」客串電影票房稱霸

陸劇女神改當「綠茶」客串電影票房稱霸
陳屍喬治亞大學女子是22歲轉學生 嫌犯落網

陳屍喬治亞大學女子是22歲轉學生 嫌犯落網