我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疑服用過量藥物 …YouTube前執行長兒子在柏克萊加大宿舍身亡

泰勒絲巡演再傳憾事 澳洲16歲歌迷遇車禍慘死 10歲妹妹命危

Max Long 專精屋頂換新及維修 承接住宅、餐館、商業工程 三十三年歷史 經驗豐富 免費估價

本報華府訊
專業的Max Long屋頂換新及維修，使您的屋頂亮麗耐用。
專業的Max Long屋頂換新及維修，使您的屋頂亮麗耐用。

每逢遇到傾盆大雨或強烈風暴，屋頂往往因日久失修，承受不了猛烈風吹雨打，以致屋頂漏水，而要進行緊急維修或屋頂換新的工程。Max Long Home Building Services絕對幫到您，因為它是一間專精住宅、餐館、商業屋頂換新及維修的公司，已有三十三年歷史，經驗極為豐富。只要一通電話，可為您免費估價，而且很迅速地來到府上幫您維修或換新，多年來為大華府服務，蠃得顧客一致讚賞。

Max Long Home Building Services專精住宅、商業屋頂換新維修，包括各類屋頂(roofing shingles)、塑料外牆板(Siding)、窗戶(Windows)，承接住宅、餐館、商業公司的工程，工精價廉，保證給您最優惠價。而且Max Long持有相關執照，包括MD執照M.H.I.C.#33606，VA執照Class A#2705-054325A，也持有$3,000,000的責任保險，絕對讓您放心。再加上Max Long員工態度親切，非常盡責，在施工其間，積極處理工程垃圾及妥善地安排週圍環境的安全，讓工程安全順利及快速完成，而且手工極佳，所以Max Long多年來獲得一致好評。

如果您有屋頂、Siding或窗戶的問題，今天請即致電Max Long Home Building Services，馬州MD請電:301-570-5001，維州VA請電:703-344-6130，巴爾的摩Baltimore請電:443-878-9407。

馬州 保險 維州 華府

上一則

Temu用戶經驗談 品質落差大 詐騙電話增

下一則

底特律慶祝農曆年 2/25瓦拉河濱公園登場

熱門新聞

趙安吉。(本報檔案照片)

趙安吉之死…車子怎會掉進池塘？急救中心這麼說

2024-02-16 15:46
趙安吉。(本報檔案照片)

趙安吉死因眾說紛紜 最新消息稱開車入私領地水域溺亡

2024-02-15 15:02
68歲的徐潔昆不幸車禍身亡。(友人提供)

飛來橫禍…剛申請入籍 華婦綠燈過馬路遭撞亡

2024-02-12 10:32
價格便宜、商品種類繁多，吸引不少消費者在Temu購物。(讀者提供)

Temu用戶經驗談 品質落差大 詐騙電話增

2024-02-17 12:24
華府榕園外賣中餐館14日晚間發生1死2傷槍擊案。(google地圖)

華府外賣中餐館喋血 3人中槍1死2傷

2024-02-15 12:52
BBB指出，如果對方拒絕面對面見面，或持續從視訊索要錢財的話，就要提高警覺。(pixabay)

「大明星愛上我」情人節前夕 她驚覺被騙光8萬元

2024-02-14 09:51

超人氣

更多 >
英王查理被預測不久人世 威廉與凱特繼位國王、王后

英王查理被預測不久人世 威廉與凱特繼位國王、王后
Temu用戶經驗談 品質落差大 詐騙電話增

Temu用戶經驗談 品質落差大 詐騙電話增
華人跨州賣淫案 微信紀錄難翻譯…律師要求延長審理被駁

華人跨州賣淫案 微信紀錄難翻譯…律師要求延長審理被駁
女網紅夾火龍果摩擦下體狂舔 廣州海底撈報警

女網紅夾火龍果摩擦下體狂舔 廣州海底撈報警
華女忘鎖車門痛失8000元 11張銀行卡接連遭盜刷

華女忘鎖車門痛失8000元 11張銀行卡接連遭盜刷