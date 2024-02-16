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美京華人活動中心 馬州蒙郡商場賀年

記者王稚融╱馬州報導
蒙哥馬利商場賀新年。(李潮提供)
蒙哥馬利商場賀新年。(李潮提供)

美京華人活動中心日前在蒙哥馬利商場(Westfield Montgomery Mall)及惠頓商場(Wheaton Mall)，分別舉辦了兩場慶賀農曆新年活動，熱鬧的舞龍舞獅，吸引爆滿人潮圍觀，其中的文化攤位更是大排長龍。

美京華人活動中心早在半個月前就開始精心設計和進行準備，召集了一群熱心的義工，在兩個商場裡懸掛了數百個紅燈籠，營造出濃濃的喜慶氛圍，活動包括金龍遊行和傳統舞龍舞獅、武術以及文藝表演，現場還提供免費漢服和少數民族服裝穿戴體驗，感受到華人傳統服飾的典雅之美，並由CCACC攝影社成員協助拍照留念。

當天活動中，與會者還可以學習製作紙燈籠、炮竹等，了解中國傳統手工藝的獨特之處，精彩的體驗及表演，使得商場年味濃厚。

華府地區中文學校聯誼會(WMACS)今年也參加了慶祝農曆新年活動，聯誼會在現場推出了介紹台灣的攤位，準備了立體剪紙春享和手寫春聯，並提供台灣小常識（Taiwan Trivia)的問答遊戲，答對的來賓可以得到一份小禮物，現場大排長龍，反應熱烈。

聯誼會總幹事李中慧表示，當天主要的目的是向主流社區人士介紹本會在華府18所會員學校，同時推廣台灣華語文中心及華語能力測驗，更重要的是希望能像國際友人認識台灣，更進一步了解台灣的文化美食及風俗民情。

除了已經圓滿落幕的兩場慶新年活動外，美京還將在本周六(17日)中午到下午5時，在蒙哥馬利商場舉辦另一場新春活動，歡迎大家踴躍出席。

大華府地區中文學校聯誼會(WMACS)介紹台灣的攤位。(記者王稚融／攝影)
大華府地區中文學校聯誼會(WMACS)介紹台灣的攤位。(記者王稚融／攝影)
蒙哥馬利商場賀新年。(李潮提供)
蒙哥馬利商場賀新年。(李潮提供)
蒙哥馬利商場賀新年。(李潮提供)
蒙哥馬利商場賀新年。(李潮提供)

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