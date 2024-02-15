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彭文正2/18華府開講 免費開放參加 須先報名

華府訊

華府幾個大社團共同合辦的「歡迎彭文正教授蒞訪華府座談會」，將在18日下午2時到4時舉行，地點在馬州Best Western 大會議廳，該活動免費開放參加，但要先登記報名。

彭文正曾擔任台視主播、台大教授、新聞研究所所長等。他因為批評蔡政府的弊案，主持的「政經看民視」2019年4月22日被攔腰停播，之後獨資成立了「政經關不了」頻道，因為追蹤蔡英文的假學位，被司法起訴、沒收護照，成為無國籍人球，2021年6月滯留舊金山至今。在2024年1月23日YouTube的三個頻道被無預警下架內容並停止營運。彭文正面臨空前的困境與危機。

參與籌畫彭文正教授蒞訪華府公開演講的華府各社團包括；黃埔同學會、華府榮光會、中華商會、三民主義大同盟、國民黨美京分部、華府台灣同鄉聯誼會、華府工學會等團體。

Best western地址：1251 West Montgomery Ave, Rockville MD 20850，講座免費但須向合辦單位登記，歡迎捐款，支票抬頭請寫KMT，支票可交由合辦的任一單位轉交活動的財務鍾燕丹，或逕寄POBox 60722 Potomac MD 20859。相關講座可聯繫鄭文彬：[email protected]，或蔡德樑：dstsai1@gmail,com，或電馬希平(240)381-8898或陳惠青(202)255-8666。

華府 支票 馬州

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