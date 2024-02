憂惡化交通 維州亞市居民要議會反對建球場

若合作案獲批,NHL華盛頓首都隊和NBA巫師隊將在2028年進駐維州亞歷山卓市。(不動產投資商JBG Smith)

數十名反對在Potomac Yard建造大型體育館和娛樂綜合中心的維州 亞歷山卓市(Alexandira City)居民,8日一早聚集在Monumental Sports & Entertainment公司預定興建球場附近的停車場,然後出發前往維州首府Richmond進行遊說。該座新球館將作為華府 冰球「華盛頓首都隊」(Washington Capitals)和籃球「巫師隊」(Wizards)的新主場。

華府兩球隊或將進駐維州亞歷山卓市的提案公布後,除了華府官員失望,市中心商家業者擔憂之外,也不受到部分維州民眾歡迎,他們主張,全新的娛樂園區雖能促進地方經濟,但恐將導致道路水洩不通,打破社區悠閒寧靜的狀態,此外他們也批評城市稅收應用於拓展公共服務。

亞市前副市長麥克唐納(Andrew MacDonald)說,「我們正試圖說服議會,不要批准為該體育場館提供資金」,他表示,他們代表著成千上萬個反對該項目的亞歷山卓市居民。

主導這次遊說行動的為「停止Potomac Yard球場館聯盟」(The Coalition to Stop the Arena at Potomac Yard),麥克唐納說,該組織關注很多議題,成員們一致表示建造球場館對亞市或維州都不是一個好的經濟計畫。

他批評,整個決策過程排除了公眾,他還提到,「我們是一座歷史名城」,並不需要新遊客湧入。

華府球隊集團「Monumental Sports」早在去年11月初,就和維州一起宣布了一項20億元的合作提案,雙方擬在2028年,將首都隊、巫師隊位於華府的球場,搬遷到維州亞歷山卓市,該合作案包括在Potomac Yard建立大型Alexandria Arena體育場、地下停車場、大型音樂廳。

維州官員表示,該方案可替維州創造逾3萬工作崗位,促進房市發展,吸引年輕人遷入,儘管多數民眾對此提案持歡迎或態度中立,但也不乏有民眾反對,稱此舉將使當地交通壓力大增,搶占市府本可用於建設其他公共項目和服務的稅收。

維州政府提到,Potomac Yard已有亞馬遜 第二總部和維吉尼亞理工大學的校園,新的大型體育場館預計將加劇當地人潮和交通壓力,且若體育場建成,該社區預計每年將有超過200場活動。

除了對交通壓力擔憂,維州不少納稅人也表示,「為何我們繳的稅收最終要進入Monumental Sports公司老闆Ted Leonsis的私囊,而不是用於拓展公共服務?」有住在維州的球迷表示,雖然首都隊遷來維州對我們更方便,「但將原本可用於擴展住房資源的資金投入到球場建設,我實在無法支持」。