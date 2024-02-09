大華府安徽同鄉會 春節聯歡 遊戲互動年味濃

大華府安徽同鄉會向鄉親拜年。(主辦方提供)

大華府安徽同鄉會春節聯歡晚會日前在新家園老人健康服務中心舉行，150多位嘉賓和安徽鄉親齊聚一堂，品嘗美食、欣賞演出，活動現場洋溢濃濃年味。

會長袁小方感謝會長首先向與會者祝賀新年，並歡迎代駐美大使館 領僑處主任及領事汪寧、領事丁力、馬州 外事辦公室主任Mary E. Nitsch、馬里蘭─安徽友好省州委員會商務分部主席Mark Weiss、馬州商務部國際投資 與貿易辦公室東亞區域主任曾慧敏等嘉賓到來。當天中國駐美大使館還向安徽鄉親贈送了許多龍年生肖吉祥物。

大華府安徽同鄉會鄉親互相拜年。(主辦方提供)

新家園中心主任、安徽同鄉會理事張蘭，帶領廚師們為鄉親們準備滿桌佳餚，理事成員更提供了豐富的抽獎禮物。前來共襄盛舉的天津同鄉會會長郭輝靈，現場為大家現場製作煎餅果子，香味四溢馬上吸引排隊人潮。

晚會表演由楊陸婭和袁小方主持，由黃梅戲「夫妻雙雙把家還」揭開序幕，接著由吳傳慶獨唱「鼓浪嶼之波」、肖葦演唱「瑪依拉」、山東同鄉會會長胡榮華演唱「我的心裡只有你沒有他」，他還與袁小方合作，演唱了難度頗高的英文及意大利文歌曲「The Prayer」。

舞蹈方面，黃河藝術團的秦海瑛、黃微、劉怡表演了「紅棗樹」，成員們穿著紅裙翠袖，如紅蝴蝶穿插花間，將演出帶向高潮。

晚會的趣味互動遊戲為當天亮點，平日裡一本正經的鄉親們遊戲中格外投入，炒熱活動氣氛。由榮譽會長許綱榮捐贈的100個紅包，當天分送給孩子及耆老，們，祝福他們龍年平安、萬事如意。