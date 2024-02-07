華府台灣同鄉聯誼會 陳熙芙接任會長
華府台灣同鄉聯誼會日前在馬州洛城漢宮大酒樓舉行年會暨慶賀新年活動，在馬州州參議員林力圖(Clarence Lam)監交下，現任會長薛敏玲將印信交給新一屆會長陳熙芙。馬州和維州州長辦公室、馬州州務卿、馬州參眾議員齊麗麗(Lily Qi)、蒙郡郡長及多位亞裔社區熟悉的中美嘉賓均到場同慶。
陳熙芙上任後，公布了第44屆新理事副會長薛敏玲和毛文華、秘書長鄭昀晏、財務長馮俊華、及會藉長張明寧，和十一位新理事，其中有多位年輕的新生代新面孔。
馬州蒙郡郡長艾馬克( Marc Elrich)致詞表示，蒙郡的居民中有超過17萬人(約六分之一)是亞裔，因此蒙郡充滿過春節的氣氛。他也提到，去年帶領蒙郡工商訪問團台灣，留下深刻印象，尤其是在生物科技方面，台灣和NIH可以有許多合作的機會，今年計畫再度訪台。
當天的演出活動，包括北維州中文學校將帶來吉祥話，個人龍舞彩帶表演，潘志中和黃秀媚的客家歌舞-原鄉情濃，荀清的舞蹈表演-雨巷佳人，並由客家同鄉會曾俊明醫師和潘志中合唱一曲Perhaps Love壓軸，最後大家在此起彼落的抽獎尖叫聲中結束熱鬧溫馨的年會。
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