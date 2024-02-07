我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷工程師殺妻案／陳立人出院入獄 除夕提審引關注

加州暴風雨 蔬菜大跌價 豆苗2折 華人忙掃貨

華府台灣同鄉聯誼會 陳熙芙接任會長

記者王稚融／華府報導
華府台聯會日前舉行年會，並公布新一屆幹部及理事。(記者王稚融／攝影)
華府台聯會日前舉行年會，並公布新一屆幹部及理事。(記者王稚融／攝影)

華府台灣同鄉聯誼會日前在馬州洛城漢宮大酒樓舉行年會暨慶賀新年活動，在馬州州參議員林力圖(Clarence Lam)監交下，現任會長薛敏玲將印信交給新一屆會長陳熙芙。馬州和維州州長辦公室、馬州州務卿、馬州參眾議員齊麗麗(Lily Qi)、蒙郡郡長及多位亞裔社區熟悉的中美嘉賓均到場同慶。

在馬州州參議員林力圖(Clarence Lam，中)監交下，現任 會長薛敏玲(左...
在馬州州參議員林力圖(Clarence Lam，中)監交下，現任 會長薛敏玲(左)將印信交給新一屆會長陳熙芙(右)。(記者王稚融／攝影)

陳熙芙上任後，公布了第44屆新理事副會長薛敏玲和毛文華、秘書長鄭昀晏、財務長馮俊華、及會藉長張明寧，和十一位新理事，其中有多位年輕的新生代新面孔。

華府台聯會年會參加踴躍。(記者王稚融／攝影)
華府台聯會年會參加踴躍。(記者王稚融／攝影)

馬州蒙郡郡長艾馬克( Marc Elrich)致詞表示，蒙郡的居民中有超過17萬人(約六分之一)是亞裔，因此蒙郡充滿過春節的氣氛。他也提到，去年帶領蒙郡工商訪問團台灣，留下深刻印象，尤其是在生物科技方面，台灣和NIH可以有許多合作的機會，今年計畫再度訪台。

當天的演出活動，包括北維州中文學校將帶來吉祥話，個人龍舞彩帶表演，潘志中和黃秀媚的客家歌舞-原鄉情濃，荀清的舞蹈表演-雨巷佳人，並由客家同鄉會曾俊明醫師和潘志中合唱一曲Perhaps Love壓軸，最後大家在此起彼落的抽獎尖叫聲中結束熱鬧溫馨的年會。

華府台聯歡迎大家加入會員，參與活動及公益事業，發揮「時時關心台灣、處處服務鄉親」的宗旨。

馬州 亞裔 維州

上一則

迎早春 芝城、華府本周或創最暖歷史紀錄

下一則

FAA：雷射光照飛機 次數創新高 加州最多 嚴重影響飛安

延伸閱讀

手機號碼遭秘密轉移 馬州女被盜領1.7萬

手機號碼遭秘密轉移 馬州女被盜領1.7萬
馬州公校下學年起 全面採用科學閱讀教學

馬州公校下學年起 全面採用科學閱讀教學
摩爾公布631億預算案 新年度不加稅

摩爾公布631億預算案 新年度不加稅
攝影師AI繪馬州居民群像 迴響大

攝影師AI繪馬州居民群像 迴響大

熱門新聞

來自加州的UIUC新生阿庫爾.達萬，日前在校園凍死。(領英)

僅相距400呎…香檳伊大新生校園凍死 家長控校警玩忽職守

2024-01-30 09:33
中餐外賣店華人廚師幫忙送餐遭槍殺。（Google地圖）

幫送外賣途中聽到槍響 芝加哥53歲華人廚師身中多槍身亡

2024-01-30 20:30
芝加哥華人互聯協會會長鄭金光(右三)宣布懸賞6000元獎金，給槍殺黎勁兇嫌的線索提供者。(鄭金光提供)

勤奮工作卻等不到享清福 芝華人廚師遭槍殺 兒悲痛遺憾

2024-02-01 12:25
56歲的吉爾在華府遭遇劫殺。(住房政策委員會網站)

華府劫車犯瘋狂作案 川普前官員倒臥血泊遭劫殺

2024-02-05 11:12
中國籍女教師、化學品攻擊受害者張丹英(Danying Zhang，音譯)。(截取自Hawaii News Now/美中人民友好協會)

夏威夷州長看望遇襲中國籍女教師 她遭潑化學液體永久毀容

2024-01-31 00:46
因為麥當勞甜酸醬與人起爭執，16歲少女奈瑪.李貢被刺死。(喬依.李貢提供)

為麥當勞甜酸醬持刀殺人 華府青少女判關至21歲

2024-02-01 09:41

超人氣

更多 >
福建走線客抵美不到20天 紐約住處前酒醉摔亡

福建走線客抵美不到20天 紐約住處前酒醉摔亡
南加華女暴雪天登山失聯 最後畫面顯示...

南加華女暴雪天登山失聯 最後畫面顯示...
全美銀行分行掀關閉潮 光是1月最後一周有37家結束營業

全美銀行分行掀關閉潮 光是1月最後一周有37家結束營業
不是前列腺癌…英相蘇納克：查理三世是癌症早期

不是前列腺癌…英相蘇納克：查理三世是癌症早期
紐約宣布新計畫…這些無證家庭糧食補助 比低收入戶還多

紐約宣布新計畫…這些無證家庭糧食補助 比低收入戶還多