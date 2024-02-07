華府台灣同鄉聯誼會 陳熙芙接任會長

華府台聯會日前舉行年會，並公布新一屆幹部及理事。(記者王稚融／攝影)

華府台灣同鄉聯誼會日前在馬州 洛城漢宮大酒樓舉行年會暨慶賀新年活動，在馬州州參議員林力圖(Clarence Lam)監交下，現任會長薛敏玲將印信交給新一屆會長陳熙芙。馬州和維州 州長辦公室、馬州州務卿、馬州參眾議員齊麗麗(Lily Qi)、蒙郡郡長及多位亞裔 社區熟悉的中美嘉賓均到場同慶。

在馬州州參議員林力圖(Clarence Lam，中)監交下，現任 會長薛敏玲(左)將印信交給新一屆會長陳熙芙(右)。(記者王稚融／攝影)

陳熙芙上任後，公布了第44屆新理事副會長薛敏玲和毛文華、秘書長鄭昀晏、財務長馮俊華、及會藉長張明寧，和十一位新理事，其中有多位年輕的新生代新面孔。

華府台聯會年會參加踴躍。(記者王稚融／攝影)

馬州蒙郡郡長艾馬克( Marc Elrich)致詞表示，蒙郡的居民中有超過17萬人(約六分之一)是亞裔，因此蒙郡充滿過春節的氣氛。他也提到，去年帶領蒙郡工商訪問團台灣，留下深刻印象，尤其是在生物科技方面，台灣和NIH可以有許多合作的機會，今年計畫再度訪台。

當天的演出活動，包括北維州中文學校將帶來吉祥話，個人龍舞彩帶表演，潘志中和黃秀媚的客家歌舞-原鄉情濃，荀清的舞蹈表演-雨巷佳人，並由客家同鄉會曾俊明醫師和潘志中合唱一曲Perhaps Love壓軸，最後大家在此起彼落的抽獎尖叫聲中結束熱鬧溫馨的年會。

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