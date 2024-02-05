我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

狂風暴雨 舊金山1300多戶斷電 多處道路樹倒受阻

花天價酬勞請來港、梅西卻沒上場 霍啟剛要求球隊道歉

Max Long 專精屋頂換新及維修 承接住宅、餐館、商業工程 三十三年歷史 經驗豐富 免費估價

本報華府訊

每逢遇到傾盆大雨或強烈風暴，屋頂往往因日久失修，承受不了猛烈風吹雨打，以致屋頂漏水，而要進行緊急維修或屋頂換新的工程。Max Long Home Building Services絕對幫到您，因為它是一間專精住宅、餐館、商業屋頂換新及維修的公司，已有三十三年歷史，經驗極為豐富。只要一通電話，可為您免費估價，而且很迅速地來到府上幫您維修或換新，多年來為大華府服務，蠃得顧客一致讚賞。

Max Long Home Building Services專精住宅、商業屋頂換新維修，包括各類屋頂(roofing shingles)、塑料外牆板(Siding)、窗戶(Windows)，承接住宅、餐館、商業公司的工程，工精價廉，保證給您最優惠價。而且Max Long持有相關執照，包括MD執照M.H.I.C.#33606，VA執照Class A#2705-054325A，也持有$3,000,000的責任保險，絕對讓您放心。再加上Max Long員工態度親切，非常盡責，在施工其間，積極處理工程垃圾及妥善地安排週圍環境的安全，讓工程安全順利及快速完成，而且手工極佳，所以Max Long多年來獲得一致好評。

如果您有屋頂、Siding或窗戶的問題，今天請即致電Max Long Home Building Services，馬州MD請電:301-570-5001，維州VA請電:703-344-6130，巴爾的摩Baltimore請電:443-878-9407。

馬州 保險 維州 華府

上一則

逾8成芝城餐館缺人手 廚師尤其難找 也難留人

下一則

全球首家永續航空燃油廠 落腳喬州農村

熱門新聞

來自加州的UIUC新生阿庫爾.達萬，日前在校園凍死。(領英)

僅相距400呎…香檳伊大新生校園凍死 家長控校警玩忽職守

2024-01-30 09:33
中餐外賣店華人廚師幫忙送餐遭槍殺。（Google地圖）

幫送外賣途中聽到槍響 芝加哥53歲華人廚師身中多槍身亡

2024-01-30 20:30
中國駐美大使館提醒中國留學生，謹慎選擇從杜勒斯機場入境美國。(本報檔案照片)

多名中國留學生由大華府杜勒斯機場入境 遭盤查並遣返

2024-01-29 10:54
芝加哥華人互聯協會會長鄭金光(右三)宣布懸賞6000元獎金，給槍殺黎勁兇嫌的線索提供者。(鄭金光提供)

勤奮工作卻等不到享清福 芝華人廚師遭槍殺 兒悲痛遺憾

2024-02-01 12:25
中國籍女教師、化學品攻擊受害者張丹英(Danying Zhang，音譯)。(截取自Hawaii News Now/美中人民友好協會)

夏威夷州長看望遇襲中國籍女教師 她遭潑化學液體永久毀容

2024-01-31 00:46
因為麥當勞甜酸醬與人起爭執，16歲少女奈瑪.李貢被刺死。(喬依.李貢提供)

為麥當勞甜酸醬持刀殺人 華府青少女判關至21歲

2024-02-01 09:41

超人氣

更多 >
現世報？女星丈夫出車禍慘死 小三沒穿內褲卡在他胯下

現世報？女星丈夫出車禍慘死 小三沒穿內褲卡在他胯下
經濟學家預測接連落空 挨轟「活在舒適圈」

經濟學家預測接連落空 挨轟「活在舒適圈」
AI巨頭之一美超微股價飆漲 CEO梁見後現身引發熱潮

AI巨頭之一美超微股價飆漲 CEO梁見後現身引發熱潮
笑氣盛行 華生壓力大吸食過量亡 父母都不知道

笑氣盛行 華生壓力大吸食過量亡 父母都不知道
蒙市華女失蹤案 目擊者收死亡威脅

蒙市華女失蹤案 目擊者收死亡威脅