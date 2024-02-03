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解決族裔差距 華府市長公布種族平等行動

特派員黃惠玲／綜合報導
華府市長包瑟，宣布最新的「種族平等行動計畫」。(市長臉書)
華府市長包瑟，宣布最新的「種族平等行動計畫」。(市長臉書)

華府市長包瑟宣布了一項「種族平等行動計畫」(Racial Equity Action Plan，REAP)，這是特區政府審查有關種族平等的政策和項目，以實現所有華盛頓特區人民都獲得公平結果的路線方案。華府種族平等辦公室首席平等官修特(Amber Hewitt)博士解釋，「此計畫為地方政府，提供可以審查結構性種族主義過去造成危害的機會，並促進每個人獲得更公平的結果。」

REAP包括四個目標：「華盛頓特區政府工作人員理解並致力於實現種族平等」、「華盛頓特區政府致力於消除種族和民族不平等」、「華盛頓特區政府致力於讓社區有意義地參與政府決策過程，並加強社區夥伴關係」、「華盛頓特區政府是一個公平的雇主，並實行種族平等的招聘、晉升和保留做法」。

修特表示，這項計畫納入了居民的回饋，「我們在公眾意見徵詢期以及公開聽證會、公眾論壇期間，從居民那裡聽到的一些最重要的主題，均包括在此行動計畫中。」

除了上述四個目標之外，該行動也將包括教育、健康與環境、經濟機會、安全、鄰里生活、公民參與和住房等議題。

修特說，這些領域及相關政策都是互相關連的，「我們不能只談論一個難以獲得健康食品的地區，卻避而不談當地被畫紅線(redlining)、住房短缺、住房歧視的問題，」新的種族平等行動計畫目標是，收集數據、分析數據並與社區利益相關者一起創建解決方案。 目前，種族平等辦公室正在與能源和環境部合作，分析空氣品質如何對某些社區產生不成比率的影響。

她表示，畫紅線是一種歧視性做法，即拒絕向居住在「不安全」地區的潛在客戶提供服務，這些地區是大量少數族裔和低收入人群聚居之處。最著名的例子包括拒絕信貸或保險，有鑑於此，「我們不能忽視這樣一個事實，即由於紅線和結構性種族主義的遺留問題，某些特定社區被故意畫為工業用途區，」修特說，非裔和棕色人種居民是主要居住在這些地區的居民，而社區被畫為工業區，確實與居民哮喘和其他心肺疾病的高發病率有關。

「種族平等行動計畫」目標是了解誰受到的傷害最大、負擔最重，並設計政策來縮小這些公平差距。

種族主義 歧視 華府

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