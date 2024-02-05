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全美交通 紐約最塞車 華府第2糟 芝城第5

特派員黃惠玲／綜合報導
交通壅堵問題，不僅浪費駕駛人時間，更因此額外花費汽油錢。(特派員黃惠玲／攝影)
交通壅堵問題，不僅浪費駕駛人時間，更因此額外花費汽油錢。(特派員黃惠玲／攝影)

全球定位系統技術公司TomTom日前發布了2023年交通指數(Traffic Index 2023)的排名報告，紐約市華府舊金山、波士頓、芝加哥高居全美交通擁堵城市前五名。

這項指數針對數十個國家的數百個城市進行了分析，評估項目包括考察各種類型車輛的行駛時間、二氧化碳排放量和短途行駛成本而做成排名。

排入全美前十個交通最塞的城市中，排在第六到第十名的依序為 巴爾的摩、西雅圖、費城、洛杉磯、邁阿密。加州是唯一有兩個城市入榜的州別。

紐約開車出行所需時間排名全美最長，平均開車超過24分鐘50秒僅能行駛6哩，這個時間比2022年又多出了20秒。交通尖峰時段堵在路上的人，每年可能因此浪費多達112個小時。紐約駕駛平均每年要花掉436元的汽油錢，而其中107元的油費是因為塞車造成的額外成本。

在TomTom的另一項排名中，紐約市也是美國最壅堵的城市，由於交通阻塞，該市駕駛在6哩的行程中，平均要損失8分2秒，紐約的通勤者在交通高峰時段的塞車時間也最長，一般6分中的行程平均需要開到1小時。

華府的交通備受詬病已久，根據TomTom的數據，該區6哩的行車時間為21分20秒。2023年間，華府的通勤者因為交通高峰塞車損失了86小時。華府駕駛平均每年要花418元的汽油費，其中有84元是塞車帶來的耗費。根據TomTom另一項排名，華府也是美國第三壅堵的城市，6哩行程，平均因交通阻塞損失5分37秒。

舊金山6哩的行車時間，平均為20分30秒，舊金山駕駛每年均花汽油費高達517元，其中70元是因為塞車造成的額外成本。波士頓6哩則要開19分10秒，平均每名駕駛每年汽油開銷410元，塞車就浪費掉其中106元。排名第五的芝加哥6哩需要開17分50秒，每年汽油花費458元，塞車問題則耗掉其中105元。

華府 舊金山 紐約市

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