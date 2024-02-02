為甜酸醬殺人 華府青少女判關至21歲

因為麥當勞甜酸醬與人起爭執，16歲少女奈瑪.李貢被刺死。(喬依.李貢提供)

去年8月在華府 西北邊一家麥當勞 速食店，兩名青少女因甜酸醬發生爭執，其中一名青少女遭對方持刀刺死案，被告1月31日與檢方達成認罪協議，她將在少管所監禁到年滿21歲。

儘管這是法院依照青少年被告的最高量刑做出的判決，16歲死者奈瑪.李貢(Naima Liggon)的母親喬依.李貢(Joy Liggon)仍對刑期過輕感到不滿。

31日的判決持續進行了約四個多小時，奈瑪家人及朋友情緒激動的證詞和影響性陳述，讓整個法庭都感受到死者意外過世帶來的遺憾，包括法官在內，李貢的家人與被告進行了交談。

被告少女最初被指控一級謀殺罪，在與檢方達成認罪協議後，罪名降為故意殺人罪。然而李貢一家對此並不滿意。

一名當時在案發現場的目擊者說，她的朋友奈瑪當晚在她懷中因失血過多致死。法庭上也播放了案發當天的監控影片顯示，有三名女孩從一輛車中出來後發生了打鬥，隨後奈瑪的腹部、心臟先後被刺。

被告隨後與一名到場的警察談話，當時錄下的影片顯示，被告承認爭執的起因是麥當勞的甜酸醬。

被告律師在庭上向法官請求釋放被告，稱她隨身帶刀是因為患有創傷症候群(PTSD)，而且被告沒有犯罪前科。法官赫資菲爾德(Andrea Hertzfeld)宣布了對被告處以最高刑期，並表示對此案感到不安也無法理解。

喬依．李貢說，「我擔心我的孩子在這個地區的安全，我覺得人們對司法系統和世界上的人已經缺乏信心」，她說，孩子們犯下罪行後僅受輕微處罰，無法嚇阻他們繼續做錯事，她主張「制訂更嚴格的法律」。