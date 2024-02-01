我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山最古老玩具店2月熄燈 30%折扣清倉

最新／二輪鏖戰 台立法院長選舉 韓國瑜獲54票當選

手機號碼遭秘密轉移 馬州女被盜領1.7萬

特派員黃惠玲／綜合報導
手機SIM卡交換攻擊的詐騙，近來死灰復燃。(pexels)
手機SIM卡交換攻擊的詐騙，近來死灰復燃。(pexels)

前幾年曾十分普遍的網路詐騙「SIM卡交換攻擊」(SIM swap attack)，最近又開始死灰復燃。馬里蘭州一名婦女表示，她在沒有進行任何消費，且設定了銀行帳戶雙重認證的情況下，存款遭不法分子以「SIM卡交換攻擊」盜領了1萬7000元。

「SIM卡交換攻擊」不是一般的網絡詐騙，而是一個複雜的、多階段的詐騙、盜竊犯罪活動。在進行這類詐騙之前，犯罪分子會搜集你的電話號碼和個人信息。然後可能通過欺騙或賄賂手機營運商的員工，將受害者的手機號碼重新分配給犯罪分子控制的SIM卡。

FBI稱，一旦SIM卡被成功交換，受害人的電話、短信和其它數據就會被轉移到犯罪分子的手機設備上。通過這種方式，犯罪分子可以將「忘記密碼」或「恢復帳戶」請求發送到受害人的電子郵件和與受害人手機號碼相關的其他網上帳戶。啟動雙重認證後，手機會向受害人的手機號碼發送鏈接或一次性密碼。犯罪分子利用這些密碼登錄受害人的帳戶並重新設定密碼，從而控制了與受害人手機資料相關的網上帳戶。

住在馬州貝塞斯達(Bethesda)的胡希(Sharon Hussey)就是一名受害者，她說，一開始她收到一封感謝她在Vevizon購買了新手機的電郵，幾分鐘後，胡希的美國銀行(Bank of America)的帳戶信息就發生了異動。

問題出在胡希根本沒有進行任何交易，也沒有對她的美國銀行帳戶進行任何雙重認證，幾分鐘後，胡希帳戶裡的1萬7000元就被領走了，當下她曾打給美國銀行，但其手機卻已經無法使用，而在線認證帳戶必須要有驗證碼，然而她的手機卻因無法使用而接收不到驗證碼。

「我本來沒有意識到這個問題的嚴重性，以為到時打電話給銀行跟Verizon澄清並要求處理就沒事了」，沒想到事情沒有那麼簡單。

經過詢問有人在加州的一家手機店買了新手機及一張新的SIM卡，然後使用胡希名下的電話號碼啟動了新手機，當這隻新手機啟動後，胡希的手機就死機了。胡希後來使用家中電話打給美國銀行，卻為時已晚，帳戶中的1萬7000元已經轉走。

安全專家YouMail執行長Alex Quilici表示，SIM卡交換攻擊已經存在四年，但最近這類詐騙的規模急遽上升。

聯邦調查局提供防範成為SIM卡交換攻擊受害者的建議：

─不要在社交媒體和論壇上宣傳有關自己的金融資產的信息，包括對加密貨幣的所有權或投資

─不要在電話上提供陌生人或客戶代表自己的帳戶信息或密碼。

─使用不同的密碼登入不同的網上帳戶，避免重複使用密碼。

─使用更有效的雙重身分驗證方法，如生物特徵識別。

加州 馬州 投資

上一則

涉SIM卡交換攻擊 芝男盜4億虛擬幣被捕

延伸閱讀

馬州公校下學年起 全面採用科學閱讀教學

馬州公校下學年起 全面採用科學閱讀教學
摩爾公布631億預算案 新年度不加稅

摩爾公布631億預算案 新年度不加稅
攝影師AI繪馬州居民群像 迴響大

攝影師AI繪馬州居民群像 迴響大
亞城、馬州 獲聯邦撥款增設電動車充電站

亞城、馬州 獲聯邦撥款增設電動車充電站

熱門新聞

來自加州的UIUC新生阿庫爾.達萬，日前在校園凍死。(領英)

僅相距400呎…香檳伊大新生校園凍死 家長控校警玩忽職守

2024-01-30 09:33
中餐外賣店華人廚師幫忙送餐遭槍殺。（Google地圖）

幫送外賣途中聽到槍響 芝加哥53歲華人廚師身中多槍身亡

2024-01-30 20:30
中國駐美大使館提醒中國留學生，謹慎選擇從杜勒斯機場入境美國。(本報檔案照片)

多名中國留學生由大華府杜勒斯機場入境 遭盤查並遣返

2024-01-29 10:54
一名中國公民在夏威夷檀香山市區街道被潑化學液體，嚴重受傷，入院治療。警方公布嫌疑犯的監視器畫面。（取材自YouTube/Star-Advertiser）

當街被潑化學液體 夏威夷25歲中國籍女教師重傷

2024-01-25 22:50
連鎖藥局CVS跟一些其他零售，均遭受盜竊問題困擾。(路透)

被偷到怕 每天逾45學生上門偷竊 華府CVS藥局決定關店

2024-01-25 09:57
吳小雷在2022年被捕後，接受麻州FBI問話。(路透)

波城中國留學生威脅砍斷民主人士雙手 陪審團判決罪成

2024-01-25 14:04

超人氣

更多 >
高舉血淋淋塑膠袋…男「斬下親父頭顱」還拍片 疑因痛恨美政府引殺機

高舉血淋淋塑膠袋…男「斬下親父頭顱」還拍片 疑因痛恨美政府引殺機
裴洛西要抗議者「回去中國」 舊片在社群網站引熱議

裴洛西要抗議者「回去中國」 舊片在社群網站引熱議
想遠距工作？這10家公司在招人

想遠距工作？這10家公司在招人
直播／二輪鏖戰 台立法院長選舉 韓國瑜獲54票當選

直播／二輪鏖戰 台立法院長選舉 韓國瑜獲54票當選
87歲翁在美街頭遇襲3次 決定放棄美籍搬回廣州

87歲翁在美街頭遇襲3次 決定放棄美籍搬回廣州