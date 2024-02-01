手機號碼遭秘密轉移 馬州女被盜領1.7萬

手機SIM卡交換攻擊的詐騙，近來死灰復燃。(pexels)

前幾年曾十分普遍的網路詐騙「SIM卡交換攻擊」(SIM swap attack)，最近又開始死灰復燃。馬里蘭州一名婦女表示，她在沒有進行任何消費，且設定了銀行帳戶雙重認證的情況下，存款遭不法分子以「SIM卡交換攻擊」盜領了1萬7000元。

「SIM卡交換攻擊」不是一般的網絡詐騙，而是一個複雜的、多階段的詐騙、盜竊犯罪活動。在進行這類詐騙之前，犯罪分子會搜集你的電話號碼和個人信息。然後可能通過欺騙或賄賂手機營運商的員工，將受害者的手機號碼重新分配給犯罪分子控制的SIM卡。

FBI稱，一旦SIM卡被成功交換，受害人的電話、短信和其它數據就會被轉移到犯罪分子的手機設備上。通過這種方式，犯罪分子可以將「忘記密碼」或「恢復帳戶」請求發送到受害人的電子郵件和與受害人手機號碼相關的其他網上帳戶。啟動雙重認證後，手機會向受害人的手機號碼發送鏈接或一次性密碼。犯罪分子利用這些密碼登錄受害人的帳戶並重新設定密碼，從而控制了與受害人手機資料相關的網上帳戶。

住在馬州 貝塞斯達(Bethesda)的胡希(Sharon Hussey)就是一名受害者，她說，一開始她收到一封感謝她在Vevizon購買了新手機的電郵，幾分鐘後，胡希的美國銀行(Bank of America)的帳戶信息就發生了異動。

問題出在胡希根本沒有進行任何交易，也沒有對她的美國銀行帳戶進行任何雙重認證，幾分鐘後，胡希帳戶裡的1萬7000元就被領走了，當下她曾打給美國銀行，但其手機卻已經無法使用，而在線認證帳戶必須要有驗證碼，然而她的手機卻因無法使用而接收不到驗證碼。

「我本來沒有意識到這個問題的嚴重性，以為到時打電話給銀行跟Verizon澄清並要求處理就沒事了」，沒想到事情沒有那麼簡單。

經過詢問有人在加州 的一家手機店買了新手機及一張新的SIM卡，然後使用胡希名下的電話號碼啟動了新手機，當這隻新手機啟動後，胡希的手機就死機了。胡希後來使用家中電話打給美國銀行，卻為時已晚，帳戶中的1萬7000元已經轉走。

安全專家YouMail執行長Alex Quilici表示，SIM卡交換攻擊已經存在四年，但最近這類詐騙的規模急遽上升。

聯邦調查局提供防範成為SIM卡交換攻擊受害者的建議：

─不要在社交媒體和論壇上宣傳有關自己的金融資產的信息，包括對加密貨幣的所有權或投資 。

─不要在電話上提供陌生人或客戶代表自己的帳戶信息或密碼。

─使用不同的密碼登入不同的網上帳戶，避免重複使用密碼。

─使用更有效的雙重身分驗證方法，如生物特徵識別。