華府青少年犯罪惡化 議員提「問責制」

華府市議員懷特(右一)29日出席座談探討青少年暴力犯罪問題。(懷特Ig)

青少年犯罪風潮在全美各地出現，華府上周末也有多名兒童因此面臨指控，其中一名九歲男孩掏出一把刀向一名婦女索要錢包，目前該童被控武裝搶劫。

該案件發生在華盛頓特區西北第10街500號，華府警方表示，他們正在尋找一名10歲少年，該名少年因在西北Spring Road 900街區持槍搶劫一名男子遭到通緝 。

華府前「鄰里顧問委員會」(Advisory Neighborhood Commission)負責人克雷普(Denise Krepp)表示，10歲孩子的大腦已經發育到足以知道什麼是對和錯，10歲孩子的大腦已經發育到足以知道他們不應該拿著槍。

克雷普說，可悲的是成年人並沒有這方面的知識，因為根據華盛頓特區議會的規定，任何未滿26歲的人都可以被宣布為兒童。

華府議員懷特(Robert White)說，「如果我們要解決犯罪問題，就必須摒棄空談和指責，認真對待實際發生的事情，而實際發生的事情就是沒有後果，因為公共安全系統不起作用。」

懷特說，「我們辜負了這些孩子，但這也說明人們覺得犯罪不會有後果。」他29日晚間與社區領袖一起主持了華府特區 的青年和公共安全討論，討論讓父母對孩子的行為負責的問題。

他在會中表示，人們在這座城市已經沒有安全感，「我跟每個人的談話，幾乎都會回到青少年犯罪問題上」，他說，「民眾經常告訴我，他們害怕年輕人，年輕人則抱怨老一輩的人不願聽他們的心聲」，懷特表示，強化彼此理解，並建立問責制，非常重要。懷特特別提到，必須要有後果，否則年輕人覺得他們可以犯罪而不用承擔後果，那麼問題就會越來越嚴重。

華府社區活動人士威廉斯(Donnell Williams)說，當沒有正確的教養方式，且缺乏資源時，會讓孩子們感到沮喪，會出去作一些他們沒有資格做的事情，尤其是在凌晨還在外遊蕩。

華府議會計畫在一周後，就2024年「安全特區總括修正案」(Secure DC Omnibus Amendment Act of 2024)進行投票 ，該法案是一項對城市公共安全法律進行全面改革的大型法案。