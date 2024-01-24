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維州有組織零售盜竊列重罪 今年廢除無望

特派員黃惠玲／綜合報導
近年來零售商盜竊案越來越頻繁，立法者推動法案打擊，也有商家加裝安全鎖來預防。（美聯社）
近年來零售商盜竊案越來越頻繁，立法者推動法案打擊，也有商家加裝安全鎖來預防。（美聯社）

維州去年通過一項將「有組織零售盜竊」(organized retail theft)定為重罪，且最高可判處20年監禁的法律，但部分民主黨籍議員對此提出「廢除該法」的動議，維州州眾議員小組委員會22日投票，決定將該法案提交給維州犯罪委員會(Virginia State Crime Commission)做進一步研究，這也意味著今年想要翻案無望。

根據維州政府的數據，該州每年州平均約有價值13億元的商品被偷，政府損失逾8000萬元稅收。去年2月底通過的新法規定，任何人若與他人共謀或協同行動，在90天內竊取價值超過5000元的零售商品，並意圖出售，將判處三級重罪(Class 3 felony)，最高可被處20年監禁。

維州前年就推動打擊商業盜竊的法案，因沃爾瑪(Walmart)等實體零售商和亞馬遜的在線零售平台盜竊案件明顯增多；經過近一年的研究和修改後，維州州參、眾議會達成共識通過新法；根據「全美州議會聯合會」(National Conference of State Legislatures)數據，目前全美至少24州有專門法案應對有組織的零售盜竊。

不過，從去年7月開始施行的這項新法，受到一些民主黨人士、刑事司法改革倡導者的反對，因為新法可能會使那些靠偷竊生存的人，例如低收入者、無家可歸者、有毒癮者陷入困境。

刑事司法改革維權團體「Justice Forward Virginia」發言人海伍德(Brad Haywood)說，零售商的盜竊現象近幾年可能有被誇大，其實無需上升到處以重罪的程度，海伍德說，他希望法案能夠得到充分聽證，儘管今年沒有希望翻案，但他明年計畫還會再次推動廢除法案。

維州 零售商 民主黨

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