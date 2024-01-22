馬州蒙郡官員訪美京 將共謀社區福祉

孫文影(前排)以及李潮(後排由右至左)、周梅月、Loving Care 創辦人Afshin Abedi、Kimberly Y. Johnson、Patrice McGhee、林雄生、張麗芳、周武屏。(美京華人活動中心提供)

美京華人 活動中心日前迎來了與老齡化和殘障服務業務相關的蒙郡官員及貴賓，雙方誠摯交流，期待未來攜手共謀社區福祉。

美京華人活動中心董事長林雄生博士及董事們、會長孫文影及行政主管，當天在中心熱烈歡迎蒙郡衛生及公共服務局老齡化與殘障服務首席行政官Patrice McGhee、蒙郡衛生及公共服務局老齡化區域機構主任Kimberly Y. Johnson，以及Loving Care成人日間保健中心財務長及共同創辦人 Afshin Abedi等三位。

三位官員是受李志翔先生邀請而來。李志翔先生是CCACC的五位創辦人之一，接著由李潮帶領參觀各項設施。

McGhee致詞時表示，很高興有機會來到中心，她對美京的各項發展印象深刻，Johnson接著向大家表達新年祝福。

嘉賓們對美京藝廊大為讚賞，也趁機觀看了正在展出的 「環球掠影」展覽。

最後大家在會議室裡聽取孫文影以及李潮的簡報，就日間保健中心、居家護理以及醫療服務方面等問題交換意見。席間Abedi一再表示，他對CCACC秉持初衷，迅速發展各項社區服務，深表讚佩，希望以後有機會合作。