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摩爾公布631億預算案 新年度不加稅

特派員黃惠玲╱綜合報導

馬里蘭州州長摩爾17日提交了馬州新年度預算案，總金額達631億的支出計畫，將在不加稅的前提下，採用多種預算平衡措施來彌補赤字。

馬州新年度約有11億的預算赤字，這項預算案計畫利用州府的舉債能力，加上控制聯邦疫情援助經費支出，以及重新分配過去幾年設立的特別帳戶產生利息的現金來填補缺口。摩爾說，「新預算反映了我們要讓馬州更安全、更經濟實惠、更有競爭力，並使馬里蘭成為服務之州的願望。」

他特別提到了多項強化公共安全的措施，包括為地方警察機構增撥500萬元至1.27億元經費，預算案還列出1000萬元資金建立新的防制槍枝暴力中心，同時也將增撥1600萬元給馬州青少年服務部門。

此外，摩爾表示，為增加可負擔房屋的供應量，將為該州住房與社區振興計畫追加1.15億元，並安排2.7億經費給兒童照顧項目，「我們的預算案解決了家庭的兩大問題：住房和兒童照顧」。

在教育方面，州府也為有關K-12教育經費規畫的「馬里蘭未來藍圖」提供了充足的資金，同時增加給高中畢業生提供時薪15元工作機會的經費。

馬州參議會預算委員會主席古佐內(Guy Guzzone，民主黨)對同為民主黨籍的州長預算案表示，這是一個非常負責任的財政方案，他將繼續推進。共和黨人則表示，對於不增稅的計畫感到寬慰，但仍對未來該州財政感到擔憂。

預算 馬州 民主黨

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