庫存少、價格漲 麻州去年房屋銷量12年新低

一份最新的統計報告指出，麻州 2023年的房屋銷量，比2022年下降了將近22.5%，創下12年來新低點。沃倫集團(Warren Group)16日發布報告顯示，創紀錄的高房價 ，加上庫存不足，使得2023年對購房者來說異常艱難。

去年麻州獨棟房屋的中位成交價為57萬元，比2022年上漲了大概3.6%。上個月麻州共售出3150套獨棟房，為2008年以來同月份銷量最低的一次；去年12月份的該州獨棟住宅中位銷售價格增長了5.9%，達到54萬元，寫下歷年同月份的成交價新高。

沃倫集團媒體總監諾頓(Cassidy Norton)說，有限的庫存和高利率是造成房屋銷量大幅減少的主要驅動力，潛在買家在此形勢下，面臨嚴峻壓力，「由於供不應求，房價持續攀升，使得許多人越來越難完成買房心願。」

麻州州長希利(Maura Healey)去年10月提出一項重要的住房立法，但議會對解決可負擔住房的方案進展緩慢。

希利政府所提出的方案，主要瞄準三目標：增加住房產量，特別是為低收入 家庭提供更多住房選擇；降低住房成本，使更多人能夠承受購房或租房；增加經濟機會，通過住房開發，促進就業，改善基礎設施。

這項法案預計投資41.2億元，用於促進新住房的建設、升級老化和被忽視的公共住房，並將州政府土地轉變為可建住房的地塊。該案可望解決6萬5000套住房的生產、保護和修復問題，其中包括建造4萬5000套新住房。

該提案雖然受到許多低收入家庭的歡迎，但因多達40億的經費，將來自於提高該州價格超過100萬的房屋交易稅(增收0.5%至2％)，因此也受到許多批評。