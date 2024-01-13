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費郡華裔家長青少年心理健康課 1/24開課

維州訊

由維州衛生廳、費郡Falls Church社區服務委員會(Fairfax-Falls Church Community Services Board)和大華府華裔社區健康服務中心共同承辦的「費郡華裔家長青少年心理健康課」，將從24日起推出線上課程。這個由S. Lee Family Foundation贊助的的社區健康教育服務項目，歡迎家長和孩子們一起參加。

心理健康問題在青春期很常見。美國流行病學的數據顯示，大約50%的青少年會有心理問題的症狀， 20%的青少年會有嚴重的心理健康問題。對於華裔青少年來說，由於多方面的原因，很多孩子承受的社會心理壓力要高於其他族裔青少年。目前在美華人多為第一代中國大陸移民家庭，其子女出生於美國或年幼來美，正因是新移民家庭，文化衝突等多種原因，使接受美式教育的孩子們有不少文化和身分認同上的困惑。

有鑑於此，華裔青少年常常感受到比其他族裔更大的社交和心理壓力。有關數據顯示，亞裔美國青少年相對於其他族裔有較高的緊張、焦慮、抑鬱等心理問題及自殺傾向。研究數據報告，18.9%的亞裔美國高中生曾考慮過自殺。

這項免費課程，可從以下連結報名，網址：https://reurl.cc/j3lmkL。也可以登錄網站www.cachs.org填寫報名表。如有問題可電話諮詢：(240)685-9228，(571)668-5836。

華裔 移民家庭 心理健康

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