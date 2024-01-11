馬州改善公安 摩爾擬建槍枝暴力防制中心

馬州州長摩爾(Wes Moore)。（美聯社）

馬里蘭州 州長摩爾9日公布了他將採取的改善公共安全優先措施，包括建立州級的防制槍枝暴力中心，增加公共安全執法人員數量，對犯罪受害者進行賠償，改革青少年司法。

馬里蘭州議會為期90天的立法會議10日展開，州長特別在前一天召開了新聞發布會討論及說明上述提案。他表示，馬里蘭州75%的兇殺案都是持槍作案，「這是一場公共安全危機，也是一場公共衛生危機，我們需要將這些非法槍枝從街道上清除出去，我們也會這樣做。」

摩爾指出，總統拜登 創建了有史以來第一個白宮 槍枝暴力預防辦公室，並建議各州也設立類似的辦公室。白宮槍枝暴力預防辦公室副主任威爾科克斯(Rob Wilcox)感謝摩爾採取措施成立州級辦公室，他說，這是集中資源和推動預防槍枝暴力的關鍵步驟。

州長還將提交立法，增加公共安全領域的學徒制，以幫助提高執法人員的數量。摩爾說，該項立法將為所有馬州人，甚至是那些沒有取得四年制大學學位者，提供更多的執法工作機會，「在我們應對公共安全機構人力短缺的同時，此法案將幫助創造更多工作機會，並有助保留現有人力。」

摩爾還表示，他將推出一項對犯罪受害者進行賠償的措施，在採取一項措施來補償犯罪受害者。他說，通過與犯罪受害者建立更緊密的聯繫，可以幫助打破社區中的暴力循環，因此這項法案很重要。

此外，青少年司法改革預計也將列入議員們的討論內容， 摩爾表示，他的政府將積極參與這些對話，「我們需要認真考慮延長持槍犯罪青少年的緩刑期，因為這樣可以給青少年更多的時間來完成必要的改造計畫。」

州長還說，該州的少年司法系統需要對屢次違法的青少年加強問責，「我相信改造，但我不會容忍無法無天的行為，我們應追究持槍威脅鄰居安全的青少年的責任，你不能破壞他人生活，卻覺得不會有任何後果。」