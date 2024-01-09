華府美京排球訓練班、攝影展 陸續登場
美京青少年排球訓練班即起報名
●由排球名將周曉蘭指導的美京華人活動中心CCACC年度青少年排球訓練班，即起接受報名，學生將根據能力水平分為五個班級，課程將在蒙郡公立學校體育館進行。 訓練日期:每周五、六，凡年齡10歲至18歲可報名參加。如欲報名，可電郵：[email protected]，洽詢電話(301) 820-7186。
美京藝廊攝影展 1/13開幕
●美京藝廊今年第一項展覽「環球掠影」，將在1月13日下午2時舉行開幕式，這是美京華人活動中心攝影社成員的精心作品匯集，美京攝影社由CCACC創始人之一的李潮於2000年創立。多年來，在中心的大力支持和各屆會長及理事們的努力下茁壯成長，現已是大華府地區會員人數最多、最活躍的華人攝影社團之一。
這項展覽將進行到2月23日為止，每周二、三、五、六中午12時到下午5時開放參觀，地點：CCACC Art Gallery 9318 Gaither Road Suite 215 Gaithersburg MD 20877，聯繫電話(301)820-7200轉分機8522。
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