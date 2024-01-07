2024年起 聯邦政府加強招募AI人才

隨著ChatGPT的橫空問世，人工智慧將科技提升到一個新層次。(美聯社)

拜登政府呼籲聯邦政府加強人工智能 (AI )的應用，對於大多數的機構來說，強化AI的工作將於2024年展開。

根據聯邦新聞網路(Federal News Network)報導，拜登總統在最近的一項行政命令中，呼籲在聯邦勞動力中「激增政府人工智能人才」，以增強領導這一新興技術的能力。

聯邦行政管理與預算辦公室(Office of Management and Budget，OMB)正在最終確定各機構的指導方針，旨在加速人工智能在政府中的應用。

聯邦政府問責辦公室(Government Accountability Office，GAO)在最近一份報告中發現，20家非國防機構確定了1200多個政府部門使用人工智能的案例。根據GAO的說法，這些機構提交給OMB人工智能案例中的16％已經落實執行，其中美國太空總署(NASA)、商務部、能源部、衛生與公共服務部則是使用人工智能最多的部門。

前聯邦副首席信息官羅特(Maria Roat)說，這些機構多年來一直是政府推動AI的領導者，因為這四個機構是關鍵的基礎設施、醫療保健、研究機構，獲得大量的數據有助於落實這些部門的使命。

人事管理辦公室(The Office of Personnel Management)也正在使用AI技術，例如該部門根據求職者的技能，以AI工具在USAJobs推薦適合他們的工作。衛生與公共服務部(HHS)則使用人工智能聊天機器人，對一般實體安全問題進行自動郵件回覆，藉此讓其服務團隊可以為員工、承包提供更好的幫助。

聯邦首席資訊長馬托拉納(Clare Martorana)說，人工智慧 工具已經被用來重寫聯邦網站內容，以優化搜尋引擎。此外，還有多個機構使用AI打擊詐欺、識別網路安全威脅，GAO表示，人工智慧「在改善政府機構運作方面大有可為」。

但審計人員也警告利用人工智慧可能為公眾帶來風險，例如產生有偏見的結果，可能進而「加劇歷史上服務不足人群的現有不平等」。

數據基金會(Data Foundation)以及德勤(Deloitte)的一項調查顯示，超過半數的聯邦數據官(chief data officer)稱，他們已經在使用基本及進階的人工智能工具。