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課輔、B肝防治… 美京華人活動中心系列課程開班

馬州訊

美京博雅苑兒童課後班開課

●美京華人活動中心CCACC旗下的美京博雅苑(CCACC Academy)將推出2024年春季K-5年級兒童課後輔導班。 將確保每位學生都能夠在良好的學習氛圍中得到專業的輔導。老師們將不僅關注學科和知識的傳授，更注重啟發學生的創造力和解決問題的能力。

2024年春季K-5年級課後輔導班課程涵蓋：體育、STEM(科學、技術、工程、數學)、語言課程、其他興趣班包括藝術、音樂、手工等。課程報名及詳情，可查詢：https://reurl.cc/80W7A4，如有疑問請電洽(301)978-3918或(301)978-3922，地址：9400 Key West Ave Rockville MD 20850。

美京B型肝炎防治講座

●美京醫療中心將在1月5日下午4至5時，舉辦一場視訊B型肝炎講座，邀請肝腸專科醫師嚴偉明擔任主講，嚴偉明將深入介紹B肝的預防、治療和管理。視訊講座的信息如下： Zoom ID: 873 1059 9185、Zoom連結：https://us02web.zoom.us/j/87310599185，或電話入會:+13017158592,87310599185#US (Washington DC)

招募志工試用失智病患照顧平台

●美京醫療中心去年和今年夏天協助喬治梅森大學的Alicia Hong教授進行關於失智病患照顧者的知識與技能研究。Alicia Hong教授的研究已經在數個學術期刊上分享。她的團隊今年1月將開展新一期的項目研究。為了提高失智病患照顧者的護理技能，減輕照顧者的壓力，喬治梅森大學開發了專為華裔失智老人家庭護工的線上學習平台「關愛照顧者2.0」 。

這個平台目前正在招募護工試用。項目總共7週，成功報名的護工將會接收每周六次手機推送短文或影片，三次線上討論會，每位參與項目的護工需完成問卷調查。為了感謝大家參與，每位護工將收到禮卡。

招募對象：現居美國，能閱讀中文，年滿21周歲及以上，每周為失智病患提供8小時及以上的照護。

如有疑問可與項目負責人Dr. Alicia Hong聯繫，電子郵箱：[email protected]，或項目聯繫人Wish Chang(張小姐)，電話(571)432-9244，郵箱：[email protected]，或Kathy(沈小姐)，電話(678)491-9244

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