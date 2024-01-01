電動車抵稅多 充電設備也節稅 可抵免聯邦稅最高7500元

報稅季節到，過去一年購買電動車的車主，將可申請最高達7500元的聯邦抵稅額。(pexels)

由於聯邦推出最高達7500元的電動車 抵稅額，過去一年吸引許多民眾紛紛購入電動車享受難得優惠，資深會計師林麗淑表示，2023年之前符合要求的電動車型號，只要是該車廠最先售出的20萬輛車買主，即可申請最高7500元的聯邦電動車抵稅額，不過，2023年開始就不再受此限制，意即所有電動車均可申請這筆報稅 優惠。

從事會計師數十年的林麗淑也提醒，以往收到IRS 信件的時，大多數情況下只能郵寄回信，但從2023年11月起，所有的回信、文件等，都可以透過IRS官網上的Documentation Upload Tool上傳，報稅民眾也可更有效率的回覆國稅局要求。

在電動車抵稅額方面，2023年起，已經不再限制只有車廠最先售出的20輛電動車有機會享有最高7500元的抵稅額，而改成所有電動車均能申請。此外，2022年8月16日開始，購買的電動車輛必須要在美國進行最後的組裝，才可享受聯邦抵稅額。新的規定對於車子的MSRP價格、購買者的收入等都有限制。但符合一定要求的二手車，也將可享受抵稅額。

此外，除了聯邦抵稅優惠外，其他各州也不同的電動車稅務優惠政策，例如伊利諾州在2022年7月至2024年6月期間，同時在政府的儲備金用完之前，該州居民購買電動汽車者，每人可以在購買的90天之內，申請最多達4000元的退款(伊州Electric Vehicle Rebate)。如果車子的VIN號碼之前沒有申請過這項優惠者，二手的電動汽車也可以申請。

電動車充電設備抵稅額方面，聯邦政府對於電動車的充電設備安裝也有抵稅額的鼓勵。抵稅額為安裝費的30%，家庭安裝最高可以拿到1000元的抵稅額；企業安裝最高可以獲得3萬元的抵稅額。

林麗淑也提到，為鼓勵民眾節能省電，凡安裝、使用節省能源的電器、材料，也可獲得抵稅額，其中為自住房屋安裝節能的門、窗、暖氣機、隔絕材料的話，2023年至2032年間，此舉可拿到材料和安裝費的30%抵稅。但是每項都有不一樣的最高抵稅額限制。

至於為自住房屋安裝太陽能、風能、生物能源、地熱能源等系統，同樣在2023年至2032年間，可享受材料和安裝費的30%做為抵稅額，且此項目沒有最高抵稅額的限制。

對於大家都很關心的標準扣除額(Standard Deduction)部分，2023年的個人標準扣除額為1萬3850元，2024年為1萬4600元；夫婦合併申報標準扣除額為2023年2萬7700元，2024年2萬9200元；家庭戶主(head of household)申報標準扣除額2023年2萬800元，2024年2萬1900元。