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維州費郡暴力犯罪率 增幅全美第7

特派員黃惠玲／綜合報導
維州費郡暴力犯罪增長幅度，名列全美第七高。(費郡警局臉書截圖)
維州費郡暴力犯罪增長幅度，名列全美第七高。(費郡警局臉書截圖)

根據一份追蹤2023年暴力犯罪的新報告，維吉尼亞州費郡(Fairfax County)的暴力犯罪增長率達8.7%，在全美排名第七；在全國各大城市中，華府的暴力犯罪率增幅高居第一。

由主要城市警察局長協會(MCCA)發布的這份報告，收集了全國69個警察局今年前九個月的兇殺、強姦、搶劫、嚴重騷擾犯罪數據，並與去年前九個月進行比較。報告指出，這段期間全美的兇殺案為5927件，比去年同期的6635件減少；強姦案則從去年的2萬1181件，增長到今年的2萬2927件；搶劫案件數從7萬7603件提高到7萬9591件；嚴重騷擾案從21萬1380件提高到21萬8906件。

MCCA發現，費郡的強姦案從87件增加到104件，嚴重騷擾案數量則從418件提高到490件。而依據費郡警察局(FCPD)提供的更詳細犯罪數據顯示，該郡的商店行竊案件增長了40％，襲擊提高了14％，汽車盜竊上升了9.6%，此外，費郡警局開出的違法行為傳票數量增幅高達了54%。

華府方面，不論謀殺(155件增加到213件)、強姦(120件到124件)、搶劫(1560件到2613件)、嚴重騷擾(1085件到1097件)全部都出現增長，平均暴力犯罪漲幅高居全美之冠。

費郡多位執法機構的高層，之前曾刻意淡化有關費郡近年犯罪率增長的問題，費郡檢察官德斯卡諾(Steve Descano)曾表示，在全國範圍內，費郡仍然是最安全的地區；費郡主席麥凱(Jeff Mckay)也提到過類似言論。

報告顯示，中西部地區的芝加哥、俄亥俄州克利夫蘭、密西根州底特律、威斯康辛州的密爾瓦基、明尼蘇達州的明尼阿波利斯等城市，都出現搶劫案、嚴重騷擾案數量增加的趨勢，其中芝城的搶劫案從6277件增長到7845件，嚴重騷擾案則從1萬2734件上升到1萬3503件。

與中西部一帶的都市相比，維州費郡的暴力犯罪案件增長率雖然明顯增長，但整體案件數仍低於其他主要城市。

暴力犯罪 華府 維吉尼亞州

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