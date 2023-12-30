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恢復資助低收者首購房 華府市議會通過

記者范航瑜／紐約報導
華府市議會通過法案，恢復低收入居民參與資助計畫的機會。圖為一處房屋掛出求售的招牌。(路透)
華府市議會通過法案，恢復低收入居民參與資助計畫的機會。圖為一處房屋掛出求售的招牌。(路透)

華府市議會於12月19日投票通過最新法案，恢復參與首次置業者資助計畫(Home Purchase Assistance Program, HPAP)的低收入居民的購房機會。今年10月，華府市府突然修改HPAP，將援助金額限制在房屋價格的30％，使一些低收入居民不再符合貸款資格。

華府市議員、住房委員會主席懷特(Robert C. White Jr.)起草了這一法案。他表示：「這些低收入居民是我們最應該幫助的人，然而他們卻不幸地被這個計畫排除在外。」HPAP的目標在於提高低至中等收入居民的房屋擁有率，同時促使非洲裔居民在代際間積累財富。然而自實施以來，該計畫在巨大需求壓力和財政壓力下陷入了困境。

市長包瑟(Muriel Bowser)12月19日致信市議會，要求投票反對懷特的法案，並警告該法案可能使HPAP計畫破產。截至目前，2024財年過去了還不到四分之一，該計畫的2600萬元資金僅剩下590萬元。

包瑟於2022年10月宣布，將HPAP的援助金額提高至20萬元，這導致該計畫需求急劇上升。華府住房和社區發展局(Department of Housing and Community Development, DHCD)不得不投入數千萬元的資金，以應對飆升的申請需求。

今年6月，該計畫宣布2023財年資金已經耗盡，但10月該計畫又重新開放，並調整了申請標準。懷特指出，新規則可以將有限的資金分配給更多有需要的人。懷特表示，這一新規則「以犧牲低收入者為代價。」他的新方案規定，10月11日之前參與HPAP的申請人，都有機會獲得援助，並不受新限制的影響。

對於下一個預算周期是否將投入更多HPAP資金，懷特希望謹慎行事，避免重蹈計畫中途破產的覆轍，同時他也不確定理事會是否能夠兌現。目前，華府在HPAP需求激增的同時，還面臨食物援助、緊急租金援助和公共交通系統資金等多方面的巨大財政壓力。

在華府這樣一個充滿財富不平等的城市，HPAP旨在提高中低收入居民的房屋擁有權，並為非洲裔居民建立世代相傳的財富，這是包瑟的主要目標。但在需求沉重的重壓下，該計畫幾乎無法承受重大障礙，這些障礙使今年符合條件的參與者的生活變得非常複雜。委員會成員說，混亂是包瑟政府的產物，這表明巨大的承諾與資金有限的殘酷現實相衝突，使充滿希望的居民陷入困境。

包瑟市府發言人未就上述困境發表更多評論，包括鑑於包瑟的反對，政府是否會遵守理事會的指示。多名低收入申請人受訪說，根據新標準，他們為房屋獲得的合同變得不可行，導致他們可能會失去機會，除非政府向他們開恩，但這並沒有發生。

懷特在被問及市議會的該委員會，是否打算在下一個預算周期中，大幅增加HPAP資金時表示，他希望謹慎地重複對HPAP做出承諾的錯誤，他不確定該委員會能否兌現。懷特指出，華府不僅面臨著對HPAP的需求飆升，而且面臨著對眾多社會服務的需求飆升，從食品援助到緊急租賃説明，再加上公共交通系統的巨大資金缺口。

低收入 華府 破產

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