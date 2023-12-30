強化應急 華府警將接受降低緊張情勢訓練

華盛頓大都會警察局將從明年1月起，對所有警員受附加的降低緊張情勢訓練，以更好應對處於心理危機中的執法對象。(路透)

華盛頓大都會 警察局(Metropolitan Police Department)宣布，所有警員將接受附加的降低緊張情勢(De-escalation)訓練，以更好應對處於心理危機中的執法對象。這項培訓計畫將於明年1月的第二周啟動，預計將在2024年年底前完成。

華盛頓大都會警察局局長史密斯(Pamela Smith)接受媒體WUSA9採訪時表示，她的部下將參與由警察執行研究論壇(Police Executive Research Forum)，開創的「整合溝通、評估與戰術」(Integrating Communications, Assessment, and Tactics, ICAT)項目，該項目包含16小時的培訓。史密斯表示：「ICAT的目標不是阻止警察使用武力，而是為我們的警員提供額外技能，使他們能夠更安全、更有效地應對各種緊急情況。」自2009年以來，華府 警察一直在進行各種各樣的危機干預培訓。在這些培訓中，警察模擬各種情境，學習如何應用新的戰術和技能來緩解緊張的對峙局面。

警員洪大衛(David Hong，音譯)描述了一個常見的危機干預對策：如果現場當事人處於不穩定的心理危機狀態下，多名警察都可以對當事人做出回應，但只能由一名警察進行主要的溝通對話。洪表示這有助於減輕當事人的心理壓力。洪說：「我相信每個人都看過一些警察對民眾大喊大叫的視頻，這正是我們想要通過訓練來避免的。」

在另一個情境中，警察需要應對一名持有球棒並具有攻擊性的人。在沒有通過訓練的情況下，「警察可能會一擁而上甚至動用武力，」洪說。他表示在這些緊張情況下，溝通和緩和局勢是至關重要的。

根據2020年辛辛那提大學(University of Cincinnati)的一項研究，ICAT計畫有助於減少28%的警察動用武力事件、26%的市民受傷事件以及36%的警察受傷事件。

在推出新的培訓計畫的同時，史密斯局長呼籲修改華府目前有關「頸部限制」(neck restraints)的法規。目前，警察在執法時，不能限制當事人的「運動、血液流動或呼吸」。史密斯表示目前的定義過於寬泛，警察在進行拘捕時難以採取有效行動。市長包瑟(Muriel Bowser)提出的最新犯罪法案將刪除「運動」一詞。