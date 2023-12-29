2024年 大華府房市將漸擺脫停滯

專家預測2024年大華府地區的房產市場將逐漸擺脫停滯，儘管變化不會太大。(美聯社)

大華府地區的房地產 專家預測，到2024年，本地區的房產市場將逐漸擺脫停滯，儘管變化不會太大。據媒體Axios報導，2024年將會有更多房源上市，但庫存問題將持續存在，市場需求和競爭仍將保持激烈。

過去一年，眾多房主和買家都在觀望，等待利率 下降才採取行動。房地產網站Bright MLS的首席經濟分析師司徒蘭特(Lisa Sturtevant)表示，2024年將迎來更多的房源上市，為潛在買家提供更多選擇，但市場競爭將依然激烈。大華府地區的房地產經紀人Russell Brazil指出，首次購房者可能會遭遇負擔能力的挑戰，因為貸款 者將難以與現金買家競爭。

專家普遍認為，如果經濟保持穩定，利率可能會降至約6%左右。然而根據Bankrate的首席金融分析師麥克布萊德(Greg McBride)的分析，如果經濟陷入困境，抵押貸款利率可能會大幅下降。受通膨和聯邦儲備系統的影響，抵押貸款利率將如何變化尚不明朗。相對較低的抵押貸款利率可能不會明顯吸引購買者，相反，需求激增和庫存短缺可能會推高房價。

在2023年，史上最高的抵押貸款利率和庫存緊缺是大華府地區的房地產市場的兩大阻礙。一年來，房屋價格保持相對穩定，抵押貸款利率使得許多買家持觀望態度，愈來愈多的人選擇以現金方式購房。在這樣的情勢下，華府地區的房價自1月以來上漲約22%，較去年同期增長3.5%，大華府地區內的房產庫存減少了21%。

今年10月，密蘇里州堪薩斯城(Kansas City)陪審團裁定佣金被過度高估，「全國房地產商協會」(National Association of Realtors, NAR)敗訴。這一案件有望改變房仲佣金的6%規則。住宅房產的佣金運作模式有可能將發生重大變化，並影響明年的房地產市場。