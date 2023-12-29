華府作協談規畫人生最後旅程

華府作協日前舉辦專題演講，邀請內科家庭醫生周武屏、國家健康總署(NIH)和約翰霍普金斯大學醫學院緩和醫療(Palliative care)與安寧療護(Hospice care)專家周謨仲醫師就如何規劃人生最後一段旅程提供建言。

長命百歲是可遇不可求的機遇，大部分人仍然要面對病痛的艱苦過程。然而，人們仍希望人生的最後一段旅程，能夠緩和地去、舒服地走，算是人生的最低要求。可是要達到這個要求，需要提早規畫，讓親人了解自己的意向，預作準備。

周武屏醫生和周謨仲醫生以六個病例討論的形式，對這個題目進行探討，使聽眾更容易了解。

病例一：什麼對病人最重要？加州 美華慈心關懷聯盟（CACCC)統計結果，發現臨終時病人最關心的三種願望是：1.不要靠機器維生，2.不想成為家人的負擔，3.不想受苦。其他比較受重視的關心議題有：我希望此生無憾、我希望死得有尊嚴、我想有機會說「謝謝你，我愛你，對不起」、希望家人記得我們同在一起的快樂時光。

病例二：是否要告知末期病患的真實病情？ 尤其是華裔 的傳統文化，「孝」是子女們的心聲，周醫師認為可以用緩衝的方法逐漸告知，但仍須考量患者在家庭中需要擔負的責任。

病例三：家屬保持與醫生溝通，聽取建議及指引：家庭醫生的角色，不但可以協助家屬做決定，也可以分擔家屬所謂「不孝」的罪惡感。

病例四：緩和醫療除了照顧末期病患之外，也幫助任何有威脅生命疾病的人度過難關，病人不一定會死亡。安寧療護主要的目的是提升生活品質、靈性的平安、控制任何身體以及心靈上的症狀，達到尊嚴和平的死亡。

病例五：美國目前共有10個州和華盛頓特區允許醫助死亡，醫學倫理、宗教、及同儕的觀感，都是醫助死亡需要克服的困境。

病例六：如何安排生前指示（Advance Directives)表達臨終者未來的意願。幫助家人及醫生了解自己想要獲得的療護，因此也減除了家人的心理負擔。

兩位醫生總結需要規劃的七個事項：1. 提前在嚴重疾病之前做好規劃，填寫事前指示及代理人。2.代理人應該是最了解你及你最信任的人。3.事前指示及代理人可以隨時更改。4.應該讓代理人知道事前指示放在何處。5.若沒有事前指示，醫生會採取合法近親順序的意見。6.代理人或家屬若有困難，可與家庭醫師或主治醫師討論，聽取建議。7.若病人無法表達意見，醫生也無法決定時，代理人可嘗試將自己代入病人目前狀況，予以考慮。

周武屏為香港 培正中學及台灣國防醫學院畢業，美國內科學院院士。周謨仲醫師是周武屏醫師之女，維吉尼亞大學醫學院畢業，國家健康總署(NIH)和約翰霍普金斯大學醫學院緩和醫療(Palliative care)與安寧療護(Hospice care)專家。

兩位周醫生希望民眾除了注意健康，也要坦然面對生命，與摰愛的親人們誠懇交流。為自己規劃好最後的一段路程，並善於利用現有的醫療服務，便不會有後顧之憂。