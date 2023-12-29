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資金短缺 大華府地鐵或減班漲價

記者范航瑜／紐約報導
2025財年Metro將面臨7.5億元資金短缺，可能導致多個Metrorail車站和Metrobus路線關閉，以及整個華府地區的公共交通费用上漲。(路透)
2025財年Metro將面臨7.5億元資金短缺，可能導致多個Metrorail車站和Metrobus路線關閉，以及整個華府地區的公共交通费用上漲。(路透)

華府Metro官方表示，2025財年，Metro將面臨7.5億元的資金短缺，可能導致多個Metrorail車站和Metrobus路線關閉，以及整個華府地區的公共交通费用上漲。

2024財年，華府地區居民長途旅行量相比疫情前有所回升，總乘客量也有所增加。但儘管如此，Metro上一個財年的預算仍舊過於樂觀，目前的財政赤字超過了75％。2025財年明年9月將開始，如果在這之前未能解決財政赤字，Metro將面臨預算的嚴重削減。

Metro官方目前起草了一份預算提案，12月14日提交董事會，最終投票將於明年春季進行。如果提案通過，Metro將取消67條Metrobus線路，並削減41條線路服務。目前，Metrobus共有135條線路。

Metrorail的運行時間也將縮短。目前，周日至周四的末班列車於午夜12點停運，周五和周六則在凌晨1點停運。提案通過後，所有列車都將在晚上10點停止服務，並且有十個車站將面臨關閉。

預算削減後，紅線將在Shady Grove和Grosvenor提供環線服務。工作日每15分鐘一班，周末每20分鐘一班，列車僅從Shady Grove到Glenmont和Grosvenor到Silver Spring之間運行。銀線也會有類似的環線，終點站將設在Stadium-Armory。

與此同時，Metro的各項車費也都將提高20％。目前從2元到6元的基礎車費將漲至2.4元到7.2元。附加車費將從前三英里之後的每英里0.4元增加到每英里0.48元。深夜和周末的Metrorail價格將從2元增加到2.4元，Metrobus價格也將從2元增加到2.4元。此外，地鐵還將解雇超過2200名員工，以滿足預算要求。

預算 華府 地鐵

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