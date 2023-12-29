華府店家 借助AI技術防竊

人工智能(AI)技術可協助監控商店。圖為一種AI監控技術。(美聯社)

隨著假日購物季到來，偷竊案件也逐漸增加。位於華府東北部的JJ酒品商店(JJ Liquors)的店主辛格(KJ Singh)，在接受國家廣播公司新聞網(NBC News)採訪時表示，他的店舖一直遭受偷竊事件困擾，而他本人卻精力有限，無法顧及商店每個角落。為了應對這個問題，辛格引入了人工智能 (AI)技術來協助監控商店。

根據全國零售聯盟(National Retail Federation)的最新報告，去年零售業 損失高達1120億元，其中店內偷竊是主要原因。此前，辛格的店舖每天都會丟失30到50元的商品，一年虧損成千上萬元。儘管他的商店內裝有16個攝像頭，幾乎覆蓋了每一個角落，但小偷仍能在他不注意的時候得手。辛格想到，既然人眼無法同時觀察這麼多攝像頭，不如試試人工智能技術來幫他監控商店。

這項人工智能軟件由法國科技公司Veesion開發，它會實時檢測 店內顧客的可疑行為，並在必要時通知店主。Veesion銷售經理波韋達(Pablo Blanco Poveda)介紹說：「每當系統檢測到有人把商品放在口袋、褲子或外套裡時，系統都會發送警報，店主能夠在小偷離開之前收到提醒。」

Veesion官方表示，美國有超過350家商店正在使用他們的軟件，其中華府地區就有超過30家商店使用，主要是一些較小的商鋪。近年來，像梅西(Macy's)、Target和沃爾瑪(Walmart)等大型零售商也開始利用人工智能來提升安保水平。

儘管人工智能技術能夠幫助提供證據並威懾偷竊者，但仍不足以從根本上杜絕此類事件，零售業領袖協會(The Retail Industry Leaders Association)的哈姆林(Khris Hamlin)表示，該協會最近啟動了一個全國性合作計畫，匯集了全國大型零售商、執法機構和地方檢察官辦公室，將共同打擊零售偷竊犯罪。

自從用上新技術以來，辛格已成功抓到了不少偷竊者。而最讓他感到震驚的是，其中一些人竟是他熟悉的常客。辛格表示，他對於這些常客太過信任，以至於從未懷疑過他們會偷竊。