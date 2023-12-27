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華府台聯會改選幹部 吳貞慧當選新會長

記者王稚融／綜合報導
華府台聯20日改選幹部，與會者三個小時的歡聚，在為台灣大選挺藍投籃「愛拚才會蠃」的歌聲中，圓滿結束。(主辦單位提供)
華府台聯20日改選幹部，與會者三個小時的歡聚，在為台灣大選挺藍投籃「愛拚才會蠃」的歌聲中，圓滿結束。(主辦單位提供)

華府台聯會冬至溫馨團聚日12月20日在馬州頂鮮台菜餐廳熱閙登場，30多位會員齊聚餐敘享美食，並見證華府台聯改選幹部的審慎與民主過程，三個小時的歡聚，在為台灣的大選挺藍投籃「愛拚才會蠃」的歌聲中圓滿結束。

現任會長馬希平在餐會前召開理事顧問會議，報告近期的會務與年節活動，財務長張丹心則報告了財務狀況。

這場冬至溫馨團聚，也是華府台聯會為新屆幹部改選的日子，當天由會長兼任選務小組召集人的馬希平主持，何瑞恩/劉金萍協助，在唯一一人被提名/連署的吳貞慧政見發表後，由14位出席理事用選票全票通過，吳貞慧榮任第44屆的候任會長。

吳貞慧致詞時提到，近年來台聯會的內部紛爭問題，感謝大家在風雨中度過，她將聼取大家的建言繼續台聯會的優良傳統會務，吳貞慧致詞後並向任內備極辛勞的馬希平會長獻花致意。

44屆華府台聯的新一屆幹部，按選舉程序一一產生，名單包括外交副會長：金義之、內務副會長：雷超倫、財務長：李海雯、會籍：蔡啟村、至於祕書長的人選，候任會長吳貞慧表示將在新屆的第一次理事顧問會產生。

三個小時的冬至團圓溫馨聚會，充滿歡樂笑聲，汽球、甜餅、瓜子花生、香檳紅酒、十道佳餚、生日大蛋糕，還有新鮮蔬果、閃亮佩飾、大家興致高昂，創會長黃夏平為首的大合唱在張雅媜帶動下，唱了「當我們同在一起」、「高山青」、「愛拚才會蠃」等多首為侯友宜助選的歌曲，大夥並高舉3號合影留念。

華府台聯會一年一度的冬至溫馨團聚日，已延續近40年，多年來從不缺席的一位老顧問表示。她還珍藏每一年冬至活動的團體合影。台聯會宗旨的「時時關心台灣、處處服務同鄉」，隨時在台聯會的會議和活動中展現。新團隊將於明年年2月17日的台聯會44屆年會中交接。

華府 馬州 侯友宜

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