維吉尼亞州阿靈頓國家公墓邦聯遺跡 拆除

阿靈頓國家公墓(Arlington National Cemetery)的邦聯紀念碑(Confederate Monument)，日前已被拆除。(美聯社)

在聯邦法官放行位於維吉尼亞州的阿靈頓國家公墓(Arlington National Cemetery)邦聯紀念碑(Confederate Monument)的拆除行動後，這一紀念碑日前已被拆除。

阿靈頓國家公墓發言人表示，雖然這尊青銅紀念碑被移除，但其大理石基座和周圍埋葬的南方邦聯軍人的遺體仍將被保留在阿靈頓國家公墓。

據美聯社報導，保衛阿靈頓組織(Defend Arlington)於12月17日在亞歷山大(Alexandria, Virginia)的聯邦法院提起訴訟，要求公布臨時禁令(Temporary restraining order)以暫停紀念碑的拆除。但在12月20日舉行的聽證會後，法官為拆除行動放行。

去年10月國防部 發布了移除軍事設施中所有南方邦聯標誌的命令，此次拆除紀念碑的行動是遵循該命令的最新舉措。

這座邦聯雕像是由雕塑家摩西·雅各布·以西結（Moses Jacob Ezekiel）設計，於1914年揭幕。這座雕像上有一個女人站在一個32呎高的基座上，她頭戴橄欖葉的皇冠，手持月桂花環、犁柄和修剪鉤。在她的腳下，一個聖經銘文寫著：「他們已經把他們的劍打成了犁頭，把他們的矛打成了修剪鉤」。紀念碑上的其他人物，包括一位被描繪為非洲裔的女性，抱著一個白人軍官的嬰兒，和一個跟隨他的主人前往作戰的非洲裔男子。

2022年，一個獨立委員會建議拆除這座紀念碑，旨在清除南北戰爭象徵物，以及任何軍事設施中象徵南方聯盟的標誌。

但最近40多名共和黨 國會議員提出要求五角大廈暫停拆除該紀念碑。在一封給國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)的最新信函中，這些共和黨議員表示，委員會建議拆除該紀念碑是「超出其職權的行為」。他們認為，該紀念碑既不是為了銘記南方聯盟，也不是紀念南北戰爭，而是為了象徵國家的團結一體。

雖然南方邦聯的紀念碑從阿靈頓國家公墓中消失，但由此帶來的政治裂痕，短期內將難彌合。(美聯社)

拆除過程原本在18日早晨開始。但聯邦法官阿爾斯頓(Rossie Alston)以墓地有可能在拆除過程中受損為由，公布臨時禁令。此前，阿靈頓國家公墓在一封公開信中表示，已在紀念碑周圍安裝了施工圍欄，預計將在12月22日之前完成移除工作。公墓承諾將在移除過程中保護周圍的景觀與墓地。

該墓園表示，拆卸和搬遷紀念碑的工作已完成。拆除工作僅涉及該紀念碑的銅製部分，紀念碑的花崗岩底座和地基將保持在原地，以免干擾周圍的墓地。

將新移民尤其是非洲裔移民視作基本盤的民主黨，傾向將邦聯紀念物視作種族主義象徵、種族歧視的符號，而共和黨則傾向於維持這些設施的存在，並將其以及其背後的人物故事視作美國傳統的一部分。

阿靈頓國家墓是美國最大的軍事公墓，是超過40萬名來自伊拉克和阿富汗前線，以及一戰和二戰、韓戰、越南 、冷戰和後冷戰的退伍軍人及其直系親屬的最後安息之地。公墓每個工作日舉行27至30場葬禮。

阿靈頓國家公墓也是幾個著名歷史遺蹟的所在地，包括無名英雄墓，這是對在第一次世界大戰、第二次世界大戰、朝鮮和越南作戰的身分不明的陣亡士兵的致敬。無名烈士墓是一座大型白色石棺，一年24天，每天365小時都有來自精銳部隊第三步兵團的墓地守衛哨兵守衛。