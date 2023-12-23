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大華府侯友宜後援會 鼓勵僑胞返台投票

【馬州訊】
國民黨大華府地區美京分部、學生學人分部、中山分部以及巴城分部日前齊聚一堂，支持侯友宜選舉。（侯友宜後援會提供）
國民黨大華府地區美京分部、學生學人分部、中山分部以及巴城分部日前齊聚一堂，支持侯友宜選舉。（侯友宜後援會提供）

華府侯友宜後援會日前舉行2024年總統選舉「侯趙選前餐會」，國民黨大華府地區美京分部、學生學人分部、中山分部以及巴城分部齊聚一堂，展現支持和勝選的信心，並鼓勵僑胞明年1月返台投票。

主辦人國民黨中央評議委員、大華府侯友宜後援會總召白越珠感謝僑胞們的熱情參與和全力支持，表示不論經歷多少風雨，都要為目標堅定努力，團結一致；中華會館元老黃浩源帶領團隊前來支持，國民黨駐美副代表秦日新也到場為大家分析選情，他提到國父革命成功僑胞功不可沒，如今也應當凝結這份力量，實現政黨輪替，重新取回執政權，國民黨中評委巫和怡也鼓勵僑胞返台投票。

馬州台裔參議員林力圖也到場表達對台灣總統選舉的支持，稱全民參與的投票體現民主政治，也是人民最大的財富；美京分部常委陳惠青、學生學人分部常委劉耀聰、中山分部常委陳繼亮以及巴爾的摩分部常委楊賢俊分別上台點燃黨員熱情，大華府侯友宜後援會總幹事汪良元除了感謝大華府候友宜後援會的一路相挺，也宣佈提供返台機票折扣碼，秦日新也頒發侯友宜給大華府後援會的感謝函。

白越珠也敬邀僑胞明年1月13日下午4時30分在台北市博愛路極品軒相聚共進晚餐，一同見證國民黨的勝利，關注中華民國的未來。有興趣回台投票者可聯繫大華府侯友宜後援會總幹事汪良元：0979-708-685。

華府 國民黨 侯友宜

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