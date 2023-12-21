大華府希望中文學校30周年 晚會與慶典圓滿落幕

希望中文學校日前舉行30周年校慶晚宴和慶典晚會。圖為學校理事長、秘書長、八大校區校長合影。（主辦方提供）

大華府 希望中文學校日前舉行30周年校慶晚宴和慶典晚會，八大校區的資深義工、老師、歷屆校長、理事會成員、社會各界嘉賓代表近200人參加，共同分享希望中文學校30年來取得的輝煌歷程。

晚宴由希望中文學校秘書長何潔主持，該校理事長劉勝在致詞中回顧中文學校30年的奮鬥歷史，並致敬各界的支持和關愛，「在一代代人的努力下，希望中文學校不僅成長為一個優秀的中文學習平台，更是一個匯聚愛心、智慧和文化的溫馨家園」，未來該校將繼續堅守「家長擁有、義工運作」的辦學理念，培養更多具有國際視野和中華情懷的新一代。

中國駐美大使館 公使銜總領事祝笛宣讀中國駐美大使謝峰的賀信，肯定希望中文學校對大華府華文教育的貢獻；馬州 州務卿李鳳遷、馬州州議員齊麗麗、全美中文學校協會副會長梁輝等人也發言感謝希望中文學校在文化交流、社區服務等方面的貢獻。

晚宴上，多才多藝的學生也帶來精彩文藝節目，特別是西城校區的展飛兒演唱自己為學校30周年創作的歌曲「我們的希望」，將晚宴氣氛推向高潮。