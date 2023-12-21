我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加大雨 氣象局發布灣區多縣市「洪水留意」宣告

中國再出招 宣布中止ECFA部分產品關稅減讓

大華府希望中文學校30周年 晚會與慶典圓滿落幕

【華盛頓訊】
希望中文學校日前舉行30周年校慶晚宴和慶典晚會。圖為學校理事長、秘書長、八大校區校長合影。（主辦方提供）
希望中文學校日前舉行30周年校慶晚宴和慶典晚會。圖為學校理事長、秘書長、八大校區校長合影。（主辦方提供）

華府希望中文學校日前舉行30周年校慶晚宴和慶典晚會，八大校區的資深義工、老師、歷屆校長、理事會成員、社會各界嘉賓代表近200人參加，共同分享希望中文學校30年來取得的輝煌歷程。

晚宴由希望中文學校秘書長何潔主持，該校理事長劉勝在致詞中回顧中文學校30年的奮鬥歷史，並致敬各界的支持和關愛，「在一代代人的努力下，希望中文學校不僅成長為一個優秀的中文學習平台，更是一個匯聚愛心、智慧和文化的溫馨家園」，未來該校將繼續堅守「家長擁有、義工運作」的辦學理念，培養更多具有國際視野和中華情懷的新一代。

中國駐美大使館公使銜總領事祝笛宣讀中國駐美大使謝峰的賀信，肯定希望中文學校對大華府華文教育的貢獻；馬州州務卿李鳳遷、馬州州議員齊麗麗、全美中文學校協會副會長梁輝等人也發言感謝希望中文學校在文化交流、社區服務等方面的貢獻。

晚宴上，多才多藝的學生也帶來精彩文藝節目，特別是西城校區的展飛兒演唱自己為學校30周年創作的歌曲「我們的希望」，將晚宴氣氛推向高潮。

30周年慶典晚會是校慶系列活動的另一個高潮，其中包括「希望30年徵文大賽頒獎典禮」，今年近100名師生、家長、義工投稿，頒獎典禮由希望中文學校文宣部長陳鑫主持，劉勝、何潔、總教務長趙永革等為獲獎學生頒獎，並鼓勵他們繼續發揮創意和思考，作新一代的中華文化傳播者。

希望中文學校30周年慶典晚會上包含徵文大賽頒獎典禮，學校官員鼓勵獲獎學生繼續發揮...
希望中文學校30周年慶典晚會上包含徵文大賽頒獎典禮，學校官員鼓勵獲獎學生繼續發揮創意，成為中華文化傳播者。（主辦方提供）

馬州 華府 大使館

上一則

馬州未來教育藍圖 公校3/15提交大綱

下一則

偷拍員工如廁 新州成衣店老闆被控9罪

延伸閱讀

核桃谷聯合學區蘇珊初中總統義工獎 90生獲表揚

核桃谷聯合學區蘇珊初中總統義工獎 90生獲表揚
亞城多所中文學校 春季班即日起報名

亞城多所中文學校 春季班即日起報名
大華府健康中心 答謝社區義工、醫生

大華府健康中心 答謝社區義工、醫生
蒙郡郡長 為世華大華府分會聖誕樹點燈

蒙郡郡長 為世華大華府分會聖誕樹點燈

熱門新聞

呼吸道病毒病例增加，出現咳嗽症狀的人數也明顯上升。(pexels)

咳不停要吃什麼藥 芝加哥肺科醫生這樣說

2023-12-15 17:17
公牛緩緩跑入車站。(取自X)

列車時刻到點 進站的卻是…一頭牛？

2023-12-14 12:39
布萊頓公園區的已完工的帳篷，目前已經全部拆除。(居民提供)

全拆了 尋求庇護移民數大減 芝市停止所有帳篷營計畫

2023-12-13 11:01
儘管今年亞特蘭大不會舉行Peach Drop倒數活動，該城依舊被WalletHub選為全美最適合迎接新年的城市第五名。(Atlanta Peach Drop網站)

慶新年最佳去處 亞城排第5、平價美食第1

2023-12-19 01:14
新澤西州的麥當勞餐廳最近三個月接連因顧客用餐被熱飲燙傷而遭告訴。(美聯社)

熱茶燙傷新州老婦 麥當勞挨告

2023-12-13 13:22
涉案男子擊碎玻璃店門，闖入店內搗毀店內設備。(取材自Instagram)

鹽湖城美甲店遭砸、噴漆「仇中」髒話 越裔店主驚嚇…無言以對

2023-12-13 22:04

超人氣

更多 >
大馬女星許佳玲遭變態粉絲砍死 兇手運屍畫面曝光

大馬女星許佳玲遭變態粉絲砍死 兇手運屍畫面曝光
5步破解iPhone盜存款賣手機 慣犯全說了…這些人最好偷

5步破解iPhone盜存款賣手機 慣犯全說了…這些人最好偷
習近平在峰會期間警告拜登 北京將讓兩岸統一

習近平在峰會期間警告拜登 北京將讓兩岸統一
5000元「VIP海路」避開險峻叢林 中國偷渡客等42人失蹤

5000元「VIP海路」避開險峻叢林 中國偷渡客等42人失蹤
不准經銷商上網賣 勞力士被法國重罰1億美元

不准經銷商上網賣 勞力士被法國重罰1億美元