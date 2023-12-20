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美京泛亞義務診所 20周年慶

【馬州訊】
曾任泛亞診所主任醫師的CCACC董事周武屏醫師於大會上致詞。（主辦方提供）
曾任泛亞診所主任醫師的CCACC董事周武屏醫師於大會上致詞。（主辦方提供）

美京華人活動中心(CCACC)泛亞義務診所日前舉行20周年慶祝暨年度義工大會，該診所在過去20年已成為提供身心健康且整合全面服務的社區機構，業務和服務項目擴增，並歸入美京醫療中心旗下。

年度義工大會由泛亞診所主任陸惠興主持，CCACC會長孫文影致詞感謝義工們長期、堅定的付出，她本人也是資深義工，並以義工身分擔任中心會長。

泛亞義務診所20年的發展得益於一群義務醫療人員(醫生周武屏、黃浩源、楊凌)以及一群社區倡議人士(李孟光、史維國、張凌)等的共同努力。如今泛亞診所不僅提供基礎治療、復健服務，還有心理健康、疾病防控等一站式多樣化的醫療服務，也為社區看病有困難的民眾提供家庭醫生服務。

2023年美京醫療中心服務了逾1800名患者，為超過1000名社區居民提供流感疫苗，給200位無保險居民提供新冠疫苗注射。

馬州政府的支持下，泛亞診所持續開展免費的「慢性疾病管理」，超過230人參加，包括糖尿病、高血壓等慢性病患，由於對疾病防控知識不夠、醫療資源不足等原因，慢性病沒有控制好，義務藥劑師李美倫和退休護理醫生Susan Chen在主治醫生的指導下，每周與病人溝通一次，目前85%參與者的病情都得到防控。

心理健康服務方面，該診所今年推出「珍愛行動(PEARLS)」項目，四位專業實習生為超過20名有憂鬱情緒的老年人定期提供現場或電話探訪，排解他們心理和生活上的困苦。

在社區衛教於疾病預防服務上，泛亞診所今年推出三期慢性疾病工作坊以及照顧失智老人的工作坊；今年藥劑師團隊也在逾15個社區提供疫苗注射服務。

泛亞診所也已安排好明年的免費服務，包括2024年1月11日至2月15日和4月11日至5月16日的兩期關愛失智病患照顧者工作坊，以及2月3日和4月13日的兩次青少年心理健康急救員培訓。更多詳情可登錄：https://shorturl.at/dDHN6。

泛亞診所日前慶祝成立20周年，並舉行年度義工大會。圖為到場的行政團隊及董事會成員...
泛亞診所日前慶祝成立20周年，並舉行年度義工大會。圖為到場的行政團隊及董事會成員。右四為孫文影/（主辦方提供）
獲得年度義工獎的董事會成員以及行政團隊。右一為陸惠興。（主辦方提供）
獲得年度義工獎的董事會成員以及行政團隊。右一為陸惠興。（主辦方提供）

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