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美京中華會館換屆 新議員1/1宣誓就職

華盛頓訊
中華會館元老黃浩源(前排中)與連任主席伍毅文(前排右)、第一副主席鄭文彬(前排左)，與新屆職員們合影。（主辦方提供）
中華會館元老黃浩源(前排中)與連任主席伍毅文(前排右)、第一副主席鄭文彬(前排左)，與新屆職員們合影。（主辦方提供）

美京中華會館日前舉行議職員改選，新屆職員及由中華會館旗下30個社團呈報的兩名議員共60名議員，將在2024年1月1日下午2時宣誓就職。

美京中華會館在歷任主席、會員元老黃浩源、李治瑞、李偉文等人的努力經營下，在擴大服務社區、為僑爭取福利、宣揚中華文化及促進台美關係等方面都有顯著成效；中華會館的會務也穩定發展，尊重民主、多元化，與主流社會交流也深獲肯定。

2024年中華會館新屆職員當選名單包括：主席伍毅文(連任)、第一副主席鄭文彬(升任)、第二副主席李遠達、祕書馬希平、副祕書孟繁珂、外交劉曼斯、副外交余秀雯、財政陳瑞芬、副財政李偉文、核數徐腕佑、副核數陸湋彥。

華埠發展公司(WCDC)補選名單：李治瑞、黃浩源、巫和怡、黃沃明、余啟輝、張和成，尚有任期者包括何淑妙、李偉文、劉耀聰等九名。現場即席會議選出董事長李治瑞、祕書何淑妙、財務李偉文。

中華社區基金會補選名單：陳華健、李燦民、謝中京、劉耀聰、李植強、陳瑞芬，尚有任期者：余啟輝、李治瑞、陸肖華(病逝)、張和成、李偉文。現場即席會議選出董事長李偉文、祕書陳瑞芬、財務余啟輝。

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