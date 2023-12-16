規定不明確 Lyft退還華府消費者9萬罰金

華府 檢察長施瓦布(Brian Schwalb)本周宣布，由於電動滑板及網約車 公司Lyft 沒有向消費者發送清楚的停車通知，部分罰款的信息也不公開透明，侵犯了消費者的知情權，面臨華府的法律挑戰，日前該公司同意賠償華府消費者近9萬元。

施瓦布說，華府有大量民眾和遊客使用電動滑板車遊覽城市或日常通勤，共享滑板車的規範管理至關重要，有助於提升人行道和車道的安全，違規使用者應當受到懲處，不過很多消費者在使用電動滑板車後才發現被莫名其妙的收取了26.5元的停車罰款，這令他們非常狐疑，因此華府檢察長辦公室介入調查。

華府2021年實行一項法規，要求電動滑板車在停車後都必須上鎖，部分民眾確實在行為上未符合市府規定，但市府調查也發現，Lyft沒有提前告知消費者罰款情況或費用，也未指示處理罰款的方法。

對此Lyft表示，該公司已向消費者發送關於違規停放電動滑板的電子郵件，但由於內部系統有問題，導致大量通知沒有成功發出；因此Lyft配合調查並同意向華府消費者退回9萬元罰金，近期消費者將收到退款。

根據施瓦布的聲明，Lyft也將向市府繳納2萬元，並及時更新系統，確保未來能清晰、及時的告知消費者有關停車罰款的規則和影響。