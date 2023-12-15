曠課列入評分 馬州5星級學校大減
馬州教育廳日前公布2022-2023學年的學校評級報告，全州範圍獲得最高五星評級的學校數量顯著減少，從2021-2022學年的215所降至2022-2023學年的85所，導致此變化的主要原因是學生曠課(absenteeism)情況也被納入學校評級，而疫情後長期曠課的比率明顯上升。
本學年的學校評級標準也加入了包括對中小學生課業成長的評估，以及八年級學生在「馬州綜合評估考試項目」(MCAP)中的成績。
馬州代理教育總監萊特(Carey Wright)表示，馬州啟用新的評級標準是為更好的了解公校系統當前水平以及未來發展方向，雖然大多數學校的成績沒有明顯變化，但整體五星級的學校數量減少，「由於本學年和上一學年的評估標準略有不同，部分對比無法完全說明問題，但其中也有些學校比上一學年更進步。」
馬州今年評估了1300多所學校的水平，100分制中若獲得75分以上，即可獲得五星評級，評估要素包括中小學學生成績、英語和數學能力、教學品質、學生進步狀況等，此外還有中學的畢業率、進入大學的準備程度等。
報告顯示，2022-2023學年馬州有85所學校獲五星，比上一學年減少了130所，而有557所學校獲得三星評價，比兩年前(431所)明顯增加，四星級學校基本維持不變，幾年有409所，2021-2022學年有413所，而兩星級學校今年有234所，兩年前為213所。
馬州最大的蒙郡公校系統(MCPS)有24所學校獲得五星，是五星學校數量最多的郡，包括Poolesville高中、Walt Whitman高中和Thomas S. Wootton高中，其他五星學校都是小學。
巴爾的摩郡公校系統有19所學校獲得五星，哈維郡(Howard County)有12所，馬州規模第二大的喬治王子郡公校(Prince George’s County)則有三所，該系統有27所學校獲得四星，此外該郡三星級學校的數量為全州最多，有107所。
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