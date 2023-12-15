曠課列入評分 馬州5星級學校大減

蒙郡公校系統獲得五星評級的學校數量在全州最多，共有24所，包括三所高中。（取自蒙郡公校官方臉書）

馬州 教育廳日前公布2022-2023學年的學校評級報告，全州範圍獲得最高五星評級的學校數量顯著減少，從2021-2022學年的215所降至2022-2023學年的85所，導致此變化的主要原因是學生曠課(absenteeism)情況也被納入學校評級，而疫情後長期曠課的比率明顯上升。

本學年的學校評級標準也加入了包括對中小學生課業成長的評估，以及八年級學生在「馬州綜合評估考試項目」(MCAP)中的成績。

馬州代理教育總監萊特(Carey Wright)表示，馬州啟用新的評級標準是為更好的了解公校 系統當前水平以及未來發展方向，雖然大多數學校的成績沒有明顯變化，但整體五星級的學校數量減少，「由於本學年和上一學年的評估標準略有不同，部分對比無法完全說明問題，但其中也有些學校比上一學年更進步。」

馬州今年評估了1300多所學校的水平，100分制中若獲得75分以上，即可獲得五星評級，評估要素包括中小學學生成績、英語和數學能力、教學品質、學生進步狀況等，此外還有中學的畢業率、進入大學的準備程度等。

報告顯示，2022-2023學年馬州有85所學校獲五星，比上一學年減少了130所，而有557所學校獲得三星 評價，比兩年前(431所)明顯增加，四星級學校基本維持不變，幾年有409所，2021-2022學年有413所，而兩星級學校今年有234所，兩年前為213所。

馬州最大的蒙郡公校系統(MCPS)有24所學校獲得五星，是五星學校數量最多的郡，包括Poolesville高中、Walt Whitman高中和Thomas S. Wootton高中，其他五星學校都是小學。

巴爾的摩郡公校系統有19所學校獲得五星，哈維郡(Howard County)有12所，馬州規模第二大的喬治王子郡公校(Prince George’s County)則有三所，該系統有27所學校獲得四星，此外該郡三星級學校的數量為全州最多，有107所。