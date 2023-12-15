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國家愛樂迎聖誕 馬州、維州演出彌賽亞

記者張筠╱馬州報導
國家愛樂樂團16、17、20日將在大華府帶來卅長「彌賽亞」演出，邀請到的四名主唱全為非裔。（取自活動官網）
國家愛樂樂團16、17、20日將在大華府帶來卅長「彌賽亞」演出，邀請到的四名主唱全為非裔。（取自活動官網）

聖誕假期臨近，最經典偉大的音樂作品「彌賽亞」(Messiah)今年將在大華府許多音樂廳上演，欣賞該作品也是許多民眾每年和親友共度聖誕節的打卡活動之一，今年美國國家愛樂樂團(National Philharmonic)將分別在馬州維州連續帶來三場「彌賽亞」的演出，四位主唱全是非裔

國家愛樂樂團16日、17日將在馬州North Bethesda的Strathmore音樂廳帶來兩場演出，隨後將於20日在維州Tysons的Capital One Hall音樂廳演奏。

「彌賽亞」是巴洛克音樂作曲家韓德爾(George Frideric Handel)最負盛名的作品之一，該樂團音樂總監蓋耶夫斯基(Piotr Gajewski)表示，這部作品有最長的演奏歷史，「從1742年首演開始，該作品每年都會重演，最初只在英國，後來1770年傳到美國。」

紐約的卡內基音樂廳(Carnegie Hall)1891年建成，而第一年就演出了「彌賽亞」，而馬州North Bethesda的Strathmore音樂廳2005年落成，當年也演奏了這曲偉大的作品，到如今每年都會演出。

國家愛樂樂團將與巴爾的摩合唱藝術協會(Baltimore Choral Arts Society)合作演出，其中包括女高音Aundi Marie Moore、女中音Lucia Bradford、男高音Norman Shankle、男中音Jorell Williams。

蓋耶夫斯基表示，演唱陣容全為非裔是「有意為之」，近期的學術研究發現，韓德爾在某種程度上與歷史上跨大西洋的奴隸貿易有些聯繫，「這顯然極具爭議，因此我們思考如何在21世紀解決這個問題。」

演出門票的一部分收入將用於支持位於馬州Potomac的蘇格蘭非裔衛理公會(A.M.E.)的Zion教會，該教堂1905年成立，1924年建成，但常年遭洪水侵襲。

「彌賽亞」描述了聖誕故事的由來，「作品的大部分曲調對很多人來說屬於耳熟能詳，中間也會邀請觀眾齊聲合唱哈利路亞」，此外還有「All We Like Sheep」、「Worthy is the Lamb」和「Every Valley Shall Be Exalted」等經典橋段。

這兩座音樂廳的室內佈置也將讓人眼前一亮，不僅富有節日氣氛，高端的音響效果和舞台收音技術，都將讓這部神聖、偉大的作品更加震撼人心。演出詳情：https://shorturl.at/enCV8。

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