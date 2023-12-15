大華府健康中心 答謝社區義工、醫生

社區義工、志願者醫生、社區領袖與維州費郡、馬州蒙郡等地方政府官員共80多人齊聚，回顧該中心過去一年的成就和付出。（主辦方提供）

大華府社區健康服務中心日前舉行2023年度社區及義工答謝會，社區義工、志願者醫生、社區領袖與維州費郡、馬州 蒙郡等地方政府官員共80多人齊聚慶祝，活動中並回顧該中心過去一年的付出與成績。

大華府社區健康服務中心董事長兼執行長馮寧平總結年度工作，利用地方政府和愛心人士的資金支持，向110位老人提供330多次健康和社交服務，舉辦兩個系列共八場華裔 青少年心理健康講座，78名家長參與，此外還有兩期共16次老年保健和社交福利活動，服務了63名低收入 華裔老人。

該中心今年也開展阿茲海默症宣教活動，共聯絡1400多人，發表兩篇科普文章，閱讀人數達5000多，另外還有四次老年失智講座，觸及672人次。

馬州蒙郡郡長艾瑞奇(Marc Elrich)、馬州州務卿李鳳遷(Susan Lee)、馬州眾議員齊麗麗、蒙郡衛生與公共服務局亞裔美國人健康促進會項目經理Muhammad Hasan、維州費郡衛生局長Addo-Ayensu Gloria等嘉賓到場並致詞，肯定該中心在社區健康服務方面的貢獻。

目前該服務中心提供的主要服務包括針對低收入、無醫保社區居民的健康服務日，提供免費健康檢查、醫學諮詢和疫苗接種；健康宣傳和公共健康資源教育，此外還有健康專題講座及培訓；中文熱線電話也幫助許多年長居民解決健康和社交問題，中心也提供專題健康服務項目，包括青少年心理及行為健康、新冠疫情、失智症等項目。