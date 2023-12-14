拒公車投放WallBuilder廣告 首都捷運局挨告

首都捷運 局(WMATA)此前因拒絕「WallBuilder Presentations」公司在Metrobus公車上投放廣告，11日被「美國公民 自由聯盟」(American Civil Liberties Union)告上法庭，該聯盟稱首都捷運局侵犯言論自由，違反了第一修正案(First Amendment)，首都捷運局對此未予回應。

美國公民自由聯盟代表「WallBuilder Presentations」公司提告首都捷運局，該聯盟資深顧問斯皮策(Arthur Spitzer)表示，被拒絕的廣告內容包含了一些歷史畫作，還有該公司網站的資訊。

其中一則廣告描繪了喬治華盛頓(George Washington)跪在雪地裡的場景，另一則描述的是在費城舉行制憲會議的畫面，斯皮策說，「WallBuilder Presentations」希望讓民眾通過該廣告訪問其網站，進一步認識宗教信仰在美國建國過程中的地位和作用，並了解該公司對當今宗教信仰如何影響美國發展的看法。

但是首都捷運局拒絕了這些廣告，理由是這些內容違反了該部門的廣告準則，即禁止任何可能引發民眾爭議的話題。

這是美國公民自由聯盟第二次向首都捷運局，提起關於言論自由的法律挑戰，斯皮策說，首都捷運局試圖控制民眾言論、禁止民眾表達不同意見的作法是錯誤且非法的，「基本沒有什麼事情是所有人都持同樣觀點，因此不可能避免爭議」。

此外首都捷運局所管理的地鐵 上也有很多廣告，「那些廣告也沒有獲得全民共識，但首都捷運局仍然接受投放，這反映該交通部門的的標準不一，在廣告投放方面還是很有選擇性。」

斯皮策批評首都捷運局的廣告準則很主觀，且大眾交通並非傳統的公共論壇，在這樣的空間和媒介內，法院都允許廣告投放有一定的自由度，也允許各機構在選擇廣告的時候，以主題來選擇或限制，「關鍵是要有清晰明確的選擇標準，而不是(像首都捷運局)這樣單純以避免爭議來禁止廣告內容。」