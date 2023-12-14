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蒙郡郡長 為世華大華府分會聖誕樹點燈

馬州訊
今年特別邀請到蒙郡郡長艾瑞奇(左五)親自點亮12呎高的聖誕樹。（主辦方提供）
今年特別邀請到蒙郡郡長艾瑞奇(左五)親自點亮12呎高的聖誕樹。（主辦方提供）

世華婦女工商企管協會大華府分會，日前在華府華僑文教服務中心舉行聖誕樹點燈儀式，此活動為連續第三年，今年仍由會長毛家怡負責主辦，特別邀請馬州蒙蒙郡(Montgomery County)郡長艾瑞奇(Marc Elrich)點亮12呎高的聖誕樹。

到場的貴賓包括馬州州參議員Clarence Lam、洛克維爾市姐妹市總裁David Hill及前總裁Drew Powell，還有世華大華府名譽會長何淑妙、副會長李靜芳、毛文華、祕書長薛敏玲、僑務委員黃美鳳、劉耀聰、胡兌盷也參與點燈。

去年的點燈儀式適逢僑務委員徐佳青在華府，曾特別邀她主持點燈儀式，與會者深覺此活動別具意義，希望每年延續。

世華大華府分會藉此感謝僑教中心主任郭大文、副主任楊佳欣及其團隊。當天適逢世華巴城分會舉辦古街美食活動及台灣青年文化大使開會，現場好不熱鬧。

世華大華府分會今年也幫忙捐贈聖誕禮物給清寒家庭的兒童，將收集到的玩具和聖誕禮物捐贈給Trailer Park一些生活較艱苦的居民，這次捐贈對象是三個月至三歲、七到11歲的兒童，有意捐贈者可致電毛家怡(202)550-0077。

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