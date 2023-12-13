為避免爭議拒絕廣告投放 首都捷運局挨告

首都捷運局(WMATA)此前因拒絕公司「WallBuilder Presentations」在Metrobus公車上投放廣告，11日被「美國公民自由聯盟」(American Civil Liberties Union)告上法庭。(WMATA)

首都捷運 局(WMATA)此前因拒絕公司「WallBuilder Presentations」在Metrobus公車上投放廣告，11日被「美國公民 自由聯盟」(American Civil Liberties Union)告上法庭，該聯盟稱首都捷運局侵犯言論自由，違反了第一修正案(First Amendment)，首都捷運局對此未予回應。

美國公民自由聯盟代表「WallBuilder Presentations」公司提告首都捷運局，該聯盟資深顧問斯皮策(Arthur Spitzer)表示，被拒絕的廣告內容包含了一些歷史畫作，還有該公司網站的資訊。

其中一則廣告描繪了喬治華盛頓(George Washington)跪在雪地裡的場景，另一則描述的是在費城舉行制憲會議的畫面，斯皮策說，「WallBuilder Presentations」希望讓民眾通過該廣告訪問其網站，進一步認識宗教信仰在美國建國過程中的地位和作用，並了解該公司對當今宗教信仰如何影響美國發展的看法。

但是首都捷運局拒絕了這些廣告，理由是這些內容違反了該部門的廣告準則，即禁止任何可能引發民眾爭議的話題。

這是美國公民自由聯盟第二次向首都捷運局提起關於言論自由的法律挑戰，斯皮策說，首都捷運局試圖控制民眾言論、禁止民眾表達不同意見的作法是錯誤且非法的，「基本沒有什麼事情是所有人都持同樣觀點，因此不可能避免爭議」，此外首都捷運局所管理的地鐵 上也有很多廣告，「那些廣告也沒有獲得全民共識，但首都捷運局仍然接受投放，這反映該交通部門的的標準不一，在廣告投放方面還是很有選擇性。」

斯皮策批評首都捷運局的廣告準則很主觀，且大眾交通並非傳統的公共論壇，在這樣的空間和媒介內，法院都允許廣告投放有一定的自由度，也允許各機構在選擇廣告的時候以主題來選擇或限制，「關鍵是要有清晰明確的選擇標準，而不是(像首都捷運局)這樣單純以避免爭議來禁止廣告內容。」