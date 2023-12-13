大規模暴力劫車 大華府10青少年被控罪

哥倫比亞特區檢察官格雷夫斯(Matthew Graves)11日宣布，大華府 共有十名青少年被指控密謀大規模的暴力劫車，其中三人被指搶劫13輛汽車，現面臨聯邦法院指控，其他七名青少年被控共謀、在網路上向他人分享信息，參與至少三起劫車案。

根據格雷夫斯公布的法律文件，哈迪(Cedae Hardy)、喬丹 (Landrell Jordan III)、諾曼(Malik Norman)三人面臨聯邦指控，哈迪是這起聯邦案件中的主要被告，他們被控劫走13輛汽車，而其他七名青少年被控共謀，不當在網路上分享贓車信息，這十人被華府高等法院大陪審團起訴。

哈迪今年6月已被監禁，他還因另外六起劫車案面臨更多指控，執法官員猜測，這一系列劫車案的嫌疑人有重疊，很可能是團伙合作，目前所有涉案嫌疑人都已被監禁。

根據起訴書，其中一名被告自稱「現實生活中的俠盜獵車手」；所有被告年齡在18至19歲不等，但其中幾人在作案時只有17歲，格雷夫斯表示，聯邦檢察官辦公室目前正試圖使用華府法律賦予的權力，對這些青少年提出成年人的指控。

格雷夫斯說，這些青少年的行為並不是「一時失控的魯莽行為，也不是不小心犯錯」，他們故意為了搶奪他人財產，掏槍威脅他人性命，屬於極為嚴重的犯罪行為。

這些青少年劫車的地區集中在華府、馬州 喬治王子郡(Prince George’s County)和蒙郡(Montgomery County)，格雷夫斯說，這些年輕人不知輕重，對生命也毫無同情憐憫，「對受害人從來沒有一絲憐憫，曾經有牙醫在上班路上被劫車，有一位帶著孩子上學的母親被劫，還有年長的夫婦在自家附近遭青少年暴力威脅。

執法官員稱，哈迪還曾攻擊一名剛結束送餐的司機，由於他不理解哈迪的要求，沒有馬上下車，且試圖把哈迪推開，後來哈迪朝他開槍，導致他手臂和腹部受重傷。

華府今年截至目前已有超過930起劫車案件，其中77%涉及槍枝，格雷夫斯說，為了抑制劫車案不斷增長，必須以成年人的指控懲處這些青少年。